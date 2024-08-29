Открытие Венецианского кинофестиваля-2024: самые красивые платья красной дорожки (фото)

Фестиваль стартовал с премьеры фильма "Битлджус Битлджус" Тима Бёртона, и звезды появились перед публикой в соответствующихтематике картины нарядах.

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На острове Лидо стартовал 81-й Венецианский международный кинофестиваль-2024, который проходит с 28 августа по 7 сентября. Мировые знаменитости уже выгуляли свои первые кутюрные наряды на красной дорожке в день открытия. Фокус предлагает рассмотреть самые интересные образы.

Моника Белуччи

59-летняя кинодива стала воплощением итальянского гламура и на премьеру фильма "Битлджус Битлджус" выбрала образ, который соответствовал ее фирменному стилю.

На ней было длинное черное приталенное платье от Vivienne Westwood из атласа и тафты, со сложным дизайном корсета и драматичным силуэтом. Оно не только подчеркивало ее фигуру, но и отражало готическую тему, присутствующую в режиссерских работах ее возлюбленного Тима Бертона, с которым дива приехала на фестиваль.

Платье было изготовлено вручную в лондонской мастерской Вивьен Вествуд, над его созданием работал Андреас Кронталер, который давно мечтал одеть Белуччи.

Наряд актриса дополнила роскошным ожерельем Cartier, клатчем Roger Vivier и солнцезашитными очками.

Моника Белуччи Фото: Getty Images

Вайнона Райдер в Chanel

52-летняя американская актриса Вайнона Райдер появилась на красной дорожке в ансамбле Chanel Haute Couture. Он включал в себя жакет, жилет и черную шелковую юбку из тюля. Что делает наряд особенно примечательным, так это продуманное изменение его первоначального дизайна. Подиумная версия Chanel весна 2007 Haute Couture демонстрировала белый жакет и жилет, но команда Вайноны благоразумно выбрала черный.

Фото: Getty Images

Дженна Ортега в Dior

21-летняя звезда "Уэнздей" Дженна Ортега присоединилась к своим коллегам на премьере фильма "Битлджус Битлджус" и буквально затмила всех рядом своим платьем. Девушка появилась в Palazzo del Cinema в наряде из тюля Dior с лифом в форме сердца на тонких бретельках, Открытой спиной и объемной многослойной юбкой-бочкой. Ее наряд перекликался с платьем, которое носила героиня Вайноны Райдер Лидия Дитц в оригинальном фильме "Битлджус" 1988 года.

Образ Дженна завершила соответствующими красными босоножками на платформе Jimmy Choo Max, ожерельем и браслетами.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт в Armani Privé

55-летняя Кейт Бланшетт на красной дорожке кинофестиваля блистала в золотисто-металлическом платье без бретелек с полосками жемчуга от Armani Privé, которое облегало ее точеную фигуру. Актриса дополнила образ украшениями от Louis Vuitton, включая жемчужную цепочку, накинутую на плечи. При создании платья Джорджио Армани черпал вдохновение из своей последней коллекции Haute Couture осень/зима 2024.

Что касается украшения, то его актриса уэе надевала ранее на церемонию вручения премии BAFTA 2023 года.

Завершили ансамбль звезды серебристые лодочки на шпильке.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Тейлор Рассел в Chanel

30-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке в культовом винтажном образе, который ранее носила супермодель Клаудия Шиффер. На ней было платье Chanel Haute Couture из коллекции весна-лето 1993 года, сшитое еще до ее рождения.

Белый наряд сидел на Рассел как влитой. Сверху платье имело прозрачный корсетный лиф. Однако в нем была пластиковая полупрозрачная оболочка, которая добавляла непрозрачный элемент, делая образ идеальным для вечернего платья. Края и строчки лифа были расписаны толстыми белыми линиями, а чашечки украшены абстрактными растениями в форме пальмовых листьев.

Юбка представляла собой длинный шлейф в свадебном стиле, который развевался позади Рассел полукругом. В то время как нижняя часть юбки поддерживала силуэт сверху, середина платья добавляла стилистическую изюминку — сказочно большую юбку-пузырь, которая напоминала жемчужно-белое облако. Она была украшена теми же листовыми узорами, что и на лифе, а Расселл (с помощью своего стилиста Джалила Уивера) сделала образ полностью монохромным, добавив белый браслет и блестящие украшения Tiffany & Co.

Тейлор Рассел Фото: Getty Images

Вскоре после того, как Рассел вышла на дорожку, 54-летняя Шиффер выразила ей свое почтение в Instagram, опубликовав сравнение двух женщин бок о бок.

"От показа @chanelofficial 1993 года до Венецианского кинофестиваля 2024 года! @tayrussell, ты выглядишь просто потрясающе"." — написала она.

Кэтрин О'Хара в Oscar de la Renta

70-летняя Кэтрин О'Хара блистала на красной дорожке премьеры Венецианского кинофестиваля в черном кожаном платье-футляре с длинными рукавами от Oscar de la Renta с открытыми плечами, черными цветочными деталями и готическим вырезом в виде проволоки.

Драгоценности Cartier добавили нотку классической элегантности, которая идеально уравновешивала авангардную природу платья. Актриса завершила образ черным клатчем и подходящими туфлями на платформе с открытым носком.

Кэтрин О Хара Фото: Getty Images

Элизабет Юппер в Balenciaga

71-летняя французская актриса Элизабет Юппер, которая в этом году возглавляет жюри Венецианского кинофестиваля, появилась на ковровой дорожке в наряде из первой коллекции Демны Гвасалии от кутюр для Balenciaga: оперном платье-пальто с отсылкой в 50-ые. Выполненный в ярком "итальянском папском красном" и дополненный белыми перчатками до локтя и украшениями Cartier, этот образ, несомненно, подходил главному члену жюри фестиваля 2024 года.

Элизабет Юппе Фото: Getty Images

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