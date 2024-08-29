Джорджа Клуні з дружиною помітили на побаченні в Італії (фото)

Знаменитості проводили час в особливому для них місці. На озері Комо вони познайомилися.

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63-річного американського актора Джорджа Клуні помітили на побаченні з дружиною Амаль, 46. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя вітало генерального директора Apple Тіма Кука на своїй віллі XVIII століття на озері Комо вартістю 100 мільйонів доларів. Вони вирушили на вечерю в п'ятизірковому готелі Villa Passalacqua.

Британська юристка була в білій шовковій сукні для цієї нагоди, а Джордж Клуні вибрав синій костюм і білу сорочку.

Цікаво, що новий фільм Джорджа "Вовки" з Бредом Піттом буде випущено на платформі Тіма Кука Apple TV+.

Прем'єра картини запланована на Венеційському кінофестивалі у неділю, 1 вересня, і очікується, що Джордж Клуні вийде на червону доріжку разом із Бредом Піттом.

Озеро Комо має особливу цінність для голлівудського актора, оскільки саме тут він зустрів Амаль у 2013 році, коли вона прийшла на обід зі спільними друзями.

Джордж та Амаль Клуні

Зіркова пара одружена з 2014 року. Церемонія пройшла у Венеції, куди актор та його кохана часто люблять повертатися.

Джордж і Амаль виховують близнюків Еллу та Олександра. Вони мають нерухомість на півдні Франції, на озері Комо, а нещодавно їхня нерухомість у Великій Британії вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів сильно постраждала від повені.

Нагадаємо, Джордж Клуні та Бред Пітт знялися у гламурній фотосесії, рекламуючи свій новий фільм.

Також Фокус писав про інше романтичне побачення Джорджа та Амаль Клуні.