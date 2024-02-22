Особняк Джорджа Клуні у Великій Британії вартістю 15 млн фунтів постраждав від повені

Чудовий будинок Джорджа Клуні постраждав від проливних дощів. Річка Темза розлилася і її води підтопили нерухомість актора.

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Приголомшливий особняк Джорджа Клуні, який розташований на березі річки вдруге цього року постраждав від сильної повені. Нерухомість голлівудського актора вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів постраждала від сильного дощу, повідомляє Мirror.

Якої точно шкоди було завдано, не повідомляють, проте за фотографіями видно, що сад і прилегла територія були повністю залиті водою.

Фото: Mirror

Цього року їхній особняк і майже вся територія, включно з верандою і тенісними кортами, також були підтоплені, коли в регіоні лютував шторм "Хенк".

Свого часу будинок було внесено до списку пам'яток архітектури II ступеня. Джордж ділить свій чудовий будинок із дружиною Амаль і дітьми, двійнятами Еллою та Олександром.

Знаменита пара придбала будинок 2014 року одразу після того, як зв'язала себе узами шлюбу на зірковій церемонії у Венеції. З моменту купівлі будинку Джордж і Амаль перетворили сараї та додали в них басейн. Кажуть, що зміни значно збільшили вартість їхньої власності.

Головний метеоролог Великої Британії Пол Гундерсен дав невтішний прогноз: "Після дощового лютого в четвер очікується новий дощ, супроводжуваний деякими рвучкими вітрами і потенційними наслідками для тих, хто перебуває в зонах попередження, які охоплюють більшу частину південних, центральних і східних регіонів Англії. Є невелика ймовірність того, що пориви вітру можуть досягати 60-70 миль на годину".

Будинок Клуні — це будівля з дев'ятьма спальнями, розташована на зеленій ділянці землі, на кордоні Беркшира й Оксфордшира. Він розташований на території площею чотири акра на околиці красивого химерного села Соннінг. Сусідами Клуні є екс-міністр внутрішніх справ Тереза Мей і один із засновників і гітарист групи Led Zeppelin Джиммі Пейдж.

Раніше, 12 вересня, стало відомо, що Джордж Клуні продає свій знаменитий маєток на озері Комо за величезну суму. Клуні готовий показати будинок тільки потенційним покупцям з числа заможних людей. Ніякої реклами і галасу в пресі він не хоче.