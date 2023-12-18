Джордж Клуні пригадав початок стосунків з Амаль

Наразі зіркове подружжя виховує двох спільних дітей.

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62-річний американський актор Джордж Клуні зізнався, що він не відповідав високим стандартам Амаль Клуні, 45, коли вони одружилися – і пожартував з цього приводу під час свого останнього інтерв’ю Page Six.

"Так, і я все ще [так думаю]", — зазначив Клуні, посміхаючись.

Зірка "Одинадцяти друзів Оушена", додав, що "кожен сказав би те саме".

Джордж одружився з Амаль Аламуддін у вересні 2014 року, а у 2017 в подружжя народилися близнюки Елла та Олександр. А познайомив пару спільний друг навесні 2013 року.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Дружина голівудського актора є досвідченою адвокаткою, яка обіймала різні посади в уряді Великобританії та ООН. Амаль також є ад’юнкт-професором права в Школі права Колумбійського університету.

У 2016 році зіркова пара разом заснувала правозахисну організацію "Фонд Клуні за справедливість". Актор неодноразово засуджував російські воєнні злочини на території України. А син подружжя намалював для президента РФ вʼязницю.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Що стосується Джорджа, то його останній фільм "Хлопці в човні", режисером якого він став, заснований на реальній історії про команду США з веслування 1936 року, яка брала участь у Олімпійських іграх у Берліні та перемогла у змаганнях.

Нагадаємо, Джордж Клуні в компанії дружини відвідав премʼєру свого нового фільму.

Також Фокус писав про появу Амаль Клуні на публіці в золотій сукні.