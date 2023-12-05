Амаль Клуні в золотій сукні вийшла на червону доріжку (фото)

Місіс Клуні на захід приїхала з конкретною метою.

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45-річна адвокатка Амаль Клуні відвідала церемонію Fashion Awards 2023, яка пройшла в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, і в прямому сенсі засліпила публіку своїм неймовірним вбранням. Дружина голлівудського актора і режисера Джорджа Клуні вибрала для виходу у світ відверту сукню Versace золотого кольору, прикрашену паєтками, що імітують захід сонця.

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Стало відомо, як відреагували друзі Джорджа Клуні на його майбутню дружину Амаль

Свій образ місіс Клуні доповнила клатчем в тон вбранню і масивними сережками. Її сяюче волосся хвилями спадало на плечі, а макіяж підкреслював красиві риси її обличчя.

Для виходу у світ Амаль обрала сукню від Versace Фото: Getty

Амаль, відома своєю видатною роботою як адвоката з прав людини, приїхала на захід, щоб вручити своїй подрузі-візажисту Шарлотті Тілбері спеціальну нагороду. Вона розповіла журналістам про те, як зав'язалася їхня дружба.

"Шарлотта приїхала з п'ятьма валізами продуктів для пробного весільного макіяжу. Я була приголомшена, але врешті-решт вона стала не просто моїм візажистом, вона стала моєю подругою. Вона новаторка, блискуча, духовна і співчутлива. На нашому весіллі вона була гостею, а не просто візажистом. Вона безмежно щедра, як особисто, так і у своїй благодійній діяльності", — зазначила знаменитість.

Характеризуючи почуття стилю зірки, відомий стиліст Міранда Холдер зазначила:

"Гардероб Амаль зазвичай кричить про тиху розкіш".

Раніше Амаль з'явилася разом з чоловіком на прем'єрі його нової картини "Хлопці в човні", режисером якої виступив Джордж Клуні. Вона продемонструвала на червоній доріжці в розкішному чорному ансамблі з оксамиту.

Нагадаємо, Фокус писав, що Амаль Клуні показала як поєднувати міді-сукню і тренч.