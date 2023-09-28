Урок багатошаровості: Амаль Клуні показала як поєднувати мідісукню і тренч

Остання комбінація тренча і сукні від дружини Джорджа Клуні стала уроком осінньої багатошаровості.

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Амаль Клуні, можливо, була захоплена графічними сарафанами і романтичними сукнями, коли подорожувала Європою на початку цього місяця, але тепер вона, нарешті, повернулася до своїх звичайних справ у Нью-Йорку — і у неї є відповідний гардероб. Про це пише InStyle.

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У вівторок 45-річна британська юристка відвідала штаб-квартиру ООН в осінньому образі, який мав такий самий гарний вигляд у залі засідань, як і на вулицях міста.

З цієї нагоди Клуні показала, як поєднувати мідісукню і тренч. Вона була в зеленій вільній сукні без рукавів з вирізом-човником, поясом на талії і довжиною до середини ікри. Вона поєднала яскраву сукню з тренчем нейтрального кремового кольору і туфлями на підборах зі зміїної шкіри, а також доповнила образ простою чорною шкіряною сумочкою і золотими прикрасами.

Амаль Клуні Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Амаль Клуні в мінісукні Prada з'явилася на публіці в Нью-Йорку.