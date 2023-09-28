Урок многослойности: Амаль Клуни показала как сочетать миди-платье и тренч

Последняя комбинация тренча и платья от жены Джорджа Клуни стала уроком осенней многослойности.

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Амаль Клуни, возможно, была увлечена графическими сарафанами и романтическими платьями, когда путешествовала по Европе в начале этого месяца, но теперь она, наконец, вернулась к своим обычным делам в Нью-Йорке — и у нее есть подходящий гардероб. Об этом пишет InStyle.

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Во вторник 45-летняя британская юрист посетила штаб-квартиру ООН в осеннем образе, который выглядел так же хорошо в зале заседаний, как и на улицах города.

По этому случаю Клуни показала, как сочетать миди-платье и тренч. Она была в зеленом свободном платье без рукавов с вырезом-лодочкой, поясом на талии и длиной до середины икры. Она соединила яркое платье с тренчем нейтрального кремового цвета и туфлями на каблуках из змеиной кожи, а также дополнила образ простой черной кожаной сумочкой и золотыми украшениями.

Амаль Клуни Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Амаль Клуни в мини-платье Prada появилась на публике в Нью-Йорке.