Амаль Клуни в мини-платье Prada появилась на публике в Нью-Йорке (фото)

Жена Джорджа Клуни выбрала платье за более 640 тысяч гривен.

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45-летняя британская юрист Амаль Клуни появилась в мини-платье Prada в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Жена голливудского актера Джорджа Клуни, 62, выглядела элегантно, когда вышла на ужин после дня работы в Ассамблее ООН.

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Мама двоих детей продемонстрировала мини-платье с зеркальными деталями от Prada. Амаль сочетала свой сентябрьский образ с блейзером большого размера.

Волосы юриста были распущены. Также она добавила несколько лаконичных украшений.

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Амаль Клуни

На ногах жены Джорджа Клуни были серебристые туфли-лодочки.

Отметим, что платье Амаль стоит 14 тысяч фунтов стерлингов (более 640 тысяч гривен).

Актер и юрист поженились в 2014 году. 9 февраля 2017 в ток-шоу CBS, The Talk, было сообщено, что Амаль беременна и что супруги ждут рождения близнецов. 6 июня 2017 года возлюбленная актера родила дочь Эллу и сына Александра.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty

Напомним, как друзья Джорджа Клуни отреагировали на его роман с Амаль.

Также Фокус писал о свидании Джорджа и Амаль Клуни в Венеции в конце лета 2023 года.