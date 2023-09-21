Амаль Клуні в мінісукні Prada зʼявилася на публіці в Нью-Йорку (фото)

Дружина Джорджа Клуні обрала сукню за понад 640 тисяч гривень.

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45-річна британська юристка Амаль Клуні зʼявилася в мінісукні Prada в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Дружина голівудського актора Джорджа Клуні, 62, виглядала елегантно, коли вийшла на вечерю після дня роботи в Асамблеї ООН.

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Мама двох дітей продемонструвала мінісукню з дзеркальними деталями від Prada. Амаль поєднувала свій вересневий образ із блейзером великого розміру.

Волосся юристки було розпущене. Також вона додала кілька лаконічних прикрас.

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Амаль Клуні

На ногах дружини Джорджа Клуні були сріблясті туфлі-човники.

Зазначимо, що сукня Амаль коштує 14 тисяч фунтів стерлінгів (понад 640 тисяч гривень).

Актор та юристка одружилися у 2014 році. 9 лютого 2017 в ток-шоу CBS, The Talk, було повідомлено, що Амаль вагітна і що подружжя чекає на народження близнюків. 6 червня 2017 року кохана актора народила дочку Еллу та сина Олександра.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty

Нагадаємо, як друзі Джорджа Клуні відреагували на його роман з Амаль.

Також Фокус писав про побачення Джорджа та Амаль Клуні у Венеції наприкінці літа 2023 року.