Джордж і Амаль Клуні в елегантних образах сходили на побачення у Венеції (фото)

Пара філантропів — завсідники кінофестивалю, проте не відвідували його після народження 6-річних близнюків Александра та Елли.

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62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина, юрист із прав людини Амаль Клуні, сходили на вечерю у Венеції, Італія. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

45-річна Амаль мала елегантний вигляд у смарагдово-зеленій сукні з шовковими деталями на ліфі та розрізом, що демонстрував її підтягнуті ноги. Вона доповнила образ босоніжками на підборах, срібними сережками і маленьким клатчем, який тримала в руках, а її волосся було злегка хвилястим і розпущеним.

Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" одягнув темно-синій костюм і сорочку в тон.

Стильний дует прибув до Венеції у вівторок в готель Cipriani на 80-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль, де буде показаний фільм "Хлопчики в човні" режисера Джорджа Клуні. Напередодні їх бачили на прогулянці в стильних образах — Амаль продемонструвала своє почуття стилю в мінісукні з принтом, а Джордж був у темно-синьому топі-поло і блідо-блакитних штанах у тонку смужку.

Також Фокус писав про 5 найкращих образів 80-го Венеціанського кінофестивалю.