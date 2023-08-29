Джордж и Амаль Клуни были замечены в предверии Венецианского кинофестиваля

Пара, состоящая в браке уже почти девять лет, проводила время вместе перед ежегодным мероприятием.

Related video

62-летний американский актер Джордж Клуни и его супруга, 45-летняя Амаль Клуни, были замечены в Венеции, Италия, в преддверии 80-го Международного кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" выглядел элегантно в темно-синем топе-поло и бледно-голубых брюках в тонкую полоску. Свой аутфит он завершил солнцезащитными очками со светоотражающими элементами и коричневыми замшевыми туфлями.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Амаль продемонстрировала свое шикарное чувство стиля в мини-платье с принтом, которое она сочетала с остроносыми туфлями на шпильках. Черная сумочка от 16Arlington стоимостью 42 тысячи гривен и массивные солнцезащитные очки завершили ансамбль юриста по правам человека.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Пара, состоящая в браке уже почти девять лет, хорошо проводила время вместе перед мероприятием.

Венецианский кинофестиваль 2023 года станет гораздо более скромным мероприятием, чем прошлые годы, поскольку большая часть Голливуда предпочитает держаться в стороне, опасаясь нарушения требований SAG-AFTRA. Он начнется завтра, 30 августа, и обычно на красной дорожке появляются крупнейшие звезды Голливуда, продвигающие свои работы.

Напомним, стало известно, как отреагировали друзья Джорджа Клуни на его будущую жену Амаль.