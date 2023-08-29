Джордж і Амаль Клуні були помічені напередодні Венеціанського кінофестивалю

Пара, яка перебуває у шлюбі вже майже дев'ять років, проводила час разом перед щорічним заходом.

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62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина, 45-річна Амаль Клуні, були помічені у Венеції, Італія, напередодні 80-го Міжнародного кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" мав елегантний вигляд у темно-синьому топі-поло та блідо-блакитних штанах у тонку смужку. Свій аутфіт він завершив сонцезахисними окулярами зі світловідбивними елементами і коричневими замшевими туфлями.

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

Амаль продемонструвала своє шикарне почуття стилю в мінісукні з принтом, яку вона поєднала з гостроносими туфлями на шпильках. Чорна сумочка від 16Arlington вартістю 42 тисячі гривень і масивні сонцезахисні окуляри завершили ансамбль юриста з прав людини.

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

Пара, яка перебуває у шлюбі вже майже дев'ять років, добре проводила час разом перед заходом.

Венеціанський кінофестиваль 2023 року стане набагато скромнішим заходом, ніж минулі роки, оскільки більша частина Голлівуду воліє триматися осторонь, побоюючись порушення вимог SAG-AFTRA. Він розпочнеться завтра, 30 серпня, і зазвичай на червоній доріжці з'являються найбільші зірки Голлівуду, які просувають свої роботи.

Нагадаємо, стало відомо, як відреагували друзі Джорджа Клуні на його майбутню дружину Амаль.