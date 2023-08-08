Стало відомо, як відреагували друзі Джорджа Клуні на його майбутню дружину Амаль

Голлівудський актор вважався завидним холостяком до того, як 2014 року одружився.

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Перші зустрічі з друзями і сім'єю партнера можуть бути лякаючими навіть для таких знаменитостей, як Амаль і Джордж Клуні. 62-річний американський актор Джордж Клуні кілька років був холостяком, перш ніж у 2013 році зустрів 45-річну юристку з прав людини Амаль (у дівоцтві Аламуддін). Перший шлюб був значною мірою забутий громадськістю. Про це пише Hello.

Більш широко відомі його стосунки з такими зірками, як Ліза Сноудон, Елізабетта Каналіс і Стейсі Кейблер. Але що подумали його друзі, коли Джордж оголосив про свої плани будувати стосунки з Амаль?

У своїй весільній промові близький друг Джорджа Джон Ламброс сказав, що він "анітрохи не змінився як друг". Він продовжив: "Джордж — один із найбільш присутніх людей, яких я знаю. Він завжди "в моменті", коли він зі своїми друзями. Він проникливий, чутливий, розумний, веселий, бере участь у розмові і завжди розповідає історії. Як друг, Джордж підносить вас. Ви присутні з ним так само, як він із вами, і, чесно кажучи, ви маєте бути присутніми, тому що темп, з яким внутрішній жарт, політичні дебати або розіграш подорожують кімнатою в його присутності, напрочуд швидкий".

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У якийсь момент він кивнув коханій актора і жартома додав: "Сказати, що ми, друзі Джорджа, чекали на тебе, Амаль, якийсь час — це величезне применшення".

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

Джордж і Амаль зустрілися в Італії 2013 року під час вечері зі спільними друзями, і він сказав: "Я думав, що вона красива". Після заручин вони вирішили повернутися до Венеції, Італія, щоб відсвяткувати весілля наступного року.

"Ми познайомилися в Італії. У нас там є будинок. Ми знали, що саме тут ми хочемо одружитися", — сказав він у вересні 2014 року.

Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" зібрав свою сім'ю і друзів у готелі Aman Canal Grande на "інтимну, але яскраву" весільну церемонію.

Амаль мала приголомшливий вигляд у зшитій на замовлення весільній сукні від Oscar de la Renta, вкритій французьким мереживом і розшитій перлами і стразами, а Джордж був у чорному смокінгу від Giorgio Armani і запонках, подарованих Амаль.

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

Їхній важливий день настав після того, як Джордж змирився з думкою, що ніколи більше не одружиться, переконавши себе, що він задоволений своїм життям таким, яким воно є. "Я думав, що ніколи не одружуся. У мене не буде дітей, — сказав він GQ у листопаді 2020 року. — Я працюватиму, у мене чудові друзі, моє життя повне, у мене все добре. І я не знав, наскільки воно неповне, поки не зустрів Амаль".

Зараз пара виховує близнюків Олександра та Еллу, які народилися в червні 2017 року.

Раніше Фокус писав, що Джордж і Амаль Клуні насолоджуються відпочинком з дітьми на озері Комо.