Топ-5 найкращих нарядів 80-го Венеціанського кінофестивалю

У Венеції стартував 80-й ювілейний кінофестиваль, проте червона доріжка розчарувала шанувальників. Через страйк у Голлівуді до Італії не приїхали зірки зі США.

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Сьогодні картиною Едоардо Де Анджеліса "Команданте" відкривається 80-й Венеціанський кінофестиваль. Через страйк акторів і сценаристів у США, голлівудські зірки на червоній доріжці не з'явилися. Тож на відкриття завітали лише місцеві італійські селебріті, і кілька зірок, на кшталт британки Шарлотти Ремплінг, не пов'язаної зобов'язаннями з американською профспілкою акторів.

Тож запрошені фотографи на відкритті кінофестивалю відверто нудьгували. Зіркою червоної доріжки навіть встигли зробити голуба, який залетів на відкриття і прогулявся перед журналістами.

Голуб став справжньою зіркою червоної доріжки Фото: Getty Images

Також Венеціанський кінофестиваль відвідали моделі, блогери, зірки британських реаліті-шоу і безліч неназваних гостей, яких, мабуть, запросили, щоб компенсувати нестачу селебріті на відкритті.

Фокус зібрав найяскравіші образи з червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю. До слова, хоч червона доріжка і розчарувала шанувальників, але представлені фільми викликають інтерес.

Крім "Команданте" Де Анджеліса, який замінив на відкритті в цій якості "Претендентів" Луки Гуаданьїно, покажуть фільми: "Прісцилла" Софії Копполи, "Маестро" Бредлі Купера, "Феррарі" — фільм відомого режисера Майкла Мана, а закриє фестиваль іспаномовна драма "Снігове товариство".

Тоні Гаррн

Німецька супермодель Тоні Гаррн вийшла на червону доріжку в срібній сукні, очолюючи групу знаменитостей, які прибули в ніч відкриття Венеціанського кінофестивалю.

Тоні Гаррн Фото: Getty Images

Тоні Гаррн була однією з небагатьох зірок, присутніх на відкритті найстарішого кінофестивалю у світі.

Тоні мала неймовірний вигляд у сукні без бретелей, прикрашеній великими квадратними паєтками, що створюють приголомшливий мерехтливий ефект. Своє вечірнє вбрання вона просто доповнила діамантовим кольє.

Катерина Муріно

У яскраво червоній сукні з'явилася дівчина Бонда, зірка фільму "Казино Рояль" Катерина Муріно. Її кавалером на цей вечір став художній керівник фестивалю Альберто Барбера.

Катерина Муріно та Альберто Барбера Фото: Getty Images

Раніше Барбера зазначив, що якщо страйки триватимуть, то наступного року буквально не буде чого показувати і не буде кого нагороджувати. Адже Голлівуд має величезний вплив на кіноіндустрію. А Венеціанський кінофестиваль завжди був своєрідною зупинкою перед "Оскаром". Вісім з 11 останніх нагород "Оскара" за найкращу режисуру дісталися фільмам, які дебютували у Венеції.

Маріякарла Босконо

Ще однією зіркою на червоній доріжці стала супермодель Маріякарла Босконо. Італійка обрала вражаюче червоне вбрання від Dolce & Gabbana.

Маріякарла Босконо Фото: Getty Images

Улюблена модель Карла Лагерфельда і зірка календаря Pirelli, для якого вона знімалася тричі, Маріякарла відвідує кожен кінофестиваль у Венеції, щоразу обираючи вражаюче вбрання.

Б'янка Балті

Італійка Б'янка Балті, зірка Victoria's Secret і одна з найпопулярніших моделей у світі, обрала блакитну сукню та ефектні прикраси.

Б'янка Балті Фото: Getty Images

У травні 2007 Б'янка дебютувала як акторка, знявшись з Азією Ардженто у фільмі фільм Абеля Феррари "Казки стриптиз-клубу".

З 2012 року Б'янка Балті — обличчя Dolce & Gabbana разом з актрисою Монікою Беллуччі.

Журдан Ріан

Зірка реаліті-шоу "Острів кохання" Журдан Ріан несподівано з'явилася на відкритті 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю у вражаючій сукні з покривалом, масивних золотих прикрасах і золотих босоніжках, які пасують до стилю.

Журдан Ріан Фото: Getty Images

Утім, хоч би яким розчаровуючим не був перший день Венеційського кінофестивалю в тому, що стосується червоної доріжки, є надія, що до його завершення ми ще побачимо чимало зірок.

Так, актори "Феррарі" можуть бути присутніми, оскільки його зняла незалежна студія Neon.

Також своїх шанувальників можуть порадувати зірки фільму "Прісцилла" про життя Прісцилли Преслі.

Очікується, що кінофестиваль відвідає сама Прісцилла Преслі, яка раніше знімалася у фільмах "Даллас" і "Голий пістолет".

Нагадаємо, також на відкриття 80-го Венеційського кінофестивалю завітали зірки фільму "Нічний портьє": Шарлотта Ремплінг і Ліліана Кавані. А також режисер Джейн Кемпіон.