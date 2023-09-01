В розовом кружевном платье: Амаль Клуни получила награду во время Венецианского кинофестиваля

Жену голивудского актера удостоили чести на престижной церемонии награждения.

Related video

Супруга Джорджа Клуни Амаль была удостоена награды за лидерство на церемонии вручения наград DVF Awards во время Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

45-летняя юрист по правам человека Амаль выглядела потрясающе, когда она прибыла на церемонию вручения в Sala degli Arazzi of the Giorgio Cini Foundation.

Амаль Клуни Фото: Getty Images

Звездная пара позировала на 14-м ежегодном мероприятии, основанном дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, которое отмечает выдающихся женщин, посвятивших себя изменению жизни других женщин.

Поэтому поводу Амаль надела розовое кружевное платье с тюлевой верхней юбкой и пару металлических босоножек с ремешками. Мать двоих детей уложила свои темные локоны мягкими волнами и сделала макияж с преобладающей палитрой розовых тонов. Серьги и бронзовый клатч завершили ансамбль Амаль.

Между тем, ее супруг, 62-летний американский актер Джордж Клуни выглядел стильно в черном костюме, который он носил со слегка расстегнутой темно-синей рубашкой.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

На сайте DVF есть биография Амаль, объясняющая, почему ее удостоили чести на престижной церемонии награждения.

"Амаль Клуни — отмеченная наградами юрист по правам человека, которая последние два десятилетия провела, защищая жертв несправедливости по всему миру. Она представляет клиентов в международных судах, включая Международный уголовный суд, Международный суд и Европейский суд по правам человека. Амаль представляла известных политических заключенных и жертв массовых зверств, таких как езидские женщины и девочки, порабощенные ИГИЛ, гражданские лица, атакованные суданской милицией и правительственными силами в Дарфуре, а также активистки, заключенные в тюрьмы по всему миру.

Ее послужной список в обеспечении свободы несправедливо задержанных журналистов по всему миру не имеет себе равных. В настоящее время она работает в Оперативной группе по ответственности за преступления, совершенные в Украине, которая занимается поддержкой правосудия для жертв военных преступлений и других нарушений прав человека", — говорится в биографии.

Ранее Фокус писал, что Джордж и Амаль Клуни в элегантных образах сходили на свидание в Венеции.