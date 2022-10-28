Син Джорджа Клуні намалював в'язницю для Путіна

Дружина актора зазначила, що їхні діти час від часу роблять нотатки про її роботу.

Related video

44-річна британська юристка Амаль Клуні зізналася, що її син намалював в'язницю для російського президента Володимира Путіна. Про це пише Page Six.

Дружина американського актора Джорджа Клуні зізналася, що хоча її діти не "зовсім у курсі поточних подій", її 5-річний син Олександр часто робить нотатки про те, чим вона займається на роботі.

"Днями мій син намалював картину в’язниці, і він сказав: "Путін повинен бути тут", — розповіла юристка ліванського походження, перш ніж додати, що зараз вона "працює над українськими справами".

Амаль Клуні, яка вважає своїх дітей "справжньою рушійною силою" її роботи з Фондом справедливості Клуні, сказала, що це лише питання часу, коли її діти почнуть розуміти, що відбувається в політиці.

[ + – ] Амаль та Джордж Клуні Фото: Amal Clooney/Instagram

"Я думаю, що через кілька років, коли їм виповниться більше 5 років, вони почнуть дізнаватися про деякі з цих проблем, про які ми говоримо, і про те, що відбувається у світі", — додала кохана 61-річного голлівудського актора.

Амаль та Джордж Клуні уклали офіційний шлюбу у 2014 через рік після знайомства. У червні 2017 у зіркового подружжя народилися близнюки — Олександр та Емма.

[ + – ] Амаль Клуні з дітьми Фото: Backgrid

Нагадаємо, момент освідчення Джорджа Клуні коханій став справжньою катастрофою.

Також Фокус писав про особливості виховання дітей у родині Клуні.