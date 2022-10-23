"Це була катастрофа". Джордж Клуні розповів, як робив пропозицію дружині

Попри те, що актор усе детально спланував, одного нюансу він усе ж не врахував.

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61-річний американський актор Джордж Клуні розповів, як робив пропозицію своїй дружині Амаль. Про це пише Elle.

За словами зірки фільмів "11 друзів Оушена" та "Бетмен і Робін", момент пропозиції став справжнім жахом та катастрофою, яка ледь не зруйнувала стосунки актора та його 44-річної коханої — британської юристки ліванського походження.

"Це була катастрофа, я це спланував, я все спланував", — зізнався актор. Проте основна проблема полягала в тому, що Клуні залишив каблучку, з якою планував зробити пропозицію, у кухонній шухляді, щоб Амаль знайшла її. Але коли кохана актора побачила подарунок, то припустила, що він належить іншій жінці.

Джордж Клуні планував, аби Амаль знайшла каблучку під час вечері під музику його тітки Розмарі Клуні. І як тільки композиція почала грати, актор попросив майбутню дружину взяти коробку із запальничкою, де Амаль і побачила каблучку для заручин.

[ + – ] Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Проте юристка подумала, що каблучка належить одній з колишніх жінок її коханого, то ж йому довелося виправдовуватися. Як уже відомо, у цей вечір Джордж Клуні почув заповітне "так" від своєї дівчини.

Наразі подружжя виховує двох спільних дітей — 5-річних Олександра та Еллу.

[ + – ] Амаль Клуні з дітьми Фото: Backgrid

Зірка екранів та юристка познайомилися у 2013 році на території розкішної вілли американського актора біля озера Комо в Італії. Амаль привіз туди друг Джорджа Клуні, який мав їхати з нею в Канни. Згодом в інтерв'ю 61-річний актор згадував, як у нього "перехопило дихання" від зустрічі з тією "прекрасною, веселою, чарівною та доброю" дівчиною. Уже через рік зіркова пара узаконила свої стосунки.

До цього Джордж Клуні був одружений з Талією Болсам з 1989 по 1993.

Нагадаємо, як Джулія Робертс підписала в телефоні Джорджа Клуні.

Також Фокус писав про особливості виховання п'ятирічних близнюків Джорджем та Амаль Клуні.