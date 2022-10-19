Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Джулія Робертс зізналася, як підписала Джорджа Клуні у своєму телефоні

Джулія Робертс, Джулія Робертс та джордж клуні, квиток до раю, амаль клуні, чи був роман в джулії робертс та джорджа клуні
Фото: Скриншот | Джулія Робертс та Джордж Клуні

Актор оцінив креативний підхід своєї колеги по цеху.

Related video

54-річна американська акторка Джулія Робертс зізналася, як записала в телефоні свого колегу Джорджа Клуні. Про це пише Insider.

За словами зірки фільму "Красуня", номер легендарного актора в неї збережений без фотографії, а підписаний Клуні особливим нікнеймом.

"Фотографії немає, але Джордж записаний у мене в телефоні як "Бетмен Сотовий…Тепер мені потрібно змінити цей запис", — розповіла Джулія.

У свою чергу, "Бетмен" засміявся, коли почув про своє прізвисько від колеги, та зазначив, що йому варто підписати Робертс у себе в телефоні як "Красуня". Проте порядний сім'янин не наважився на такий крок.

Джулія Робертс та Джордж Клуні Fullscreen
Джулія Робертс та Джордж Клуні
Фото: Getty Images

Нещодавно на широкі екрани вийшов фільм "Квиток до раю" з Джулією Робертс та Джорджем Клуні в головних ролях. У картині легендарні актори постали в образах навіженого подружжя, яке возз'єдналося задля своєї доньки. Фанати одразу почали приписувати роман своїм кумирам, проте голлівудські знаменитості одразу спростували домисли прихильників.

Джулія Робертс та Джордж Клуні Fullscreen
Джулія Робертс та Джордж Клуні

Нагадаємо, Джулія Робертс вийшла у світ у компанії Джорджа Клуні.

Також Фокус писав про підтримку Джулії Робертс під час вручення престижної нагороди від подружжя Клуні.