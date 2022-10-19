Джулія Робертс зізналася, як підписала Джорджа Клуні у своєму телефоні

Актор оцінив креативний підхід своєї колеги по цеху.

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54-річна американська акторка Джулія Робертс зізналася, як записала в телефоні свого колегу Джорджа Клуні. Про це пише Insider.

За словами зірки фільму "Красуня", номер легендарного актора в неї збережений без фотографії, а підписаний Клуні особливим нікнеймом.

"Фотографії немає, але Джордж записаний у мене в телефоні як "Бетмен Сотовий…Тепер мені потрібно змінити цей запис", — розповіла Джулія.

У свою чергу, "Бетмен" засміявся, коли почув про своє прізвисько від колеги, та зазначив, що йому варто підписати Робертс у себе в телефоні як "Красуня". Проте порядний сім'янин не наважився на такий крок.

[ + – ] Джулія Робертс та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Нещодавно на широкі екрани вийшов фільм "Квиток до раю" з Джулією Робертс та Джорджем Клуні в головних ролях. У картині легендарні актори постали в образах навіженого подружжя, яке возз'єдналося задля своєї доньки. Фанати одразу почали приписувати роман своїм кумирам, проте голлівудські знаменитості одразу спростували домисли прихильників.

[ + – ] Джулія Робертс та Джордж Клуні

Нагадаємо, Джулія Робертс вийшла у світ у компанії Джорджа Клуні.

Також Фокус писав про підтримку Джулії Робертс під час вручення престижної нагороди від подружжя Клуні.