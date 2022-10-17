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Стиль життя

Джордж та Амаль Клуні підтримали подругу Джулію Робертс на врученні премії

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Фото: Getty Images | Джордж і Амаль Клуні на гала-вечорі у Музеї Академії

Амаль Клуні прийшла на гала-концерт у Музеї Академії в приголомшливій світло-зеленій сукні.

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Джордж і Амаль Клуні вийшли у світ, відвідавши гала-концерт, на якому їхня близька подруга Джулія Робертс отримала нагороду Academy Museum Gala Icon Award у Музеї Академії в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для виходу на червону доріжку Амаль, яка б вибрати вбрання від будь-якого відомого дизайнера, одягла ефектну сукню від бренду Del Core.

Амаль Клуні у сукні від Del Core

Колекція Resort 2023 під назвою Abstract One натхненна подорожами Деніела Дель Коре. Вечірня сукня Амаль з шовку і органзи передає напівпрозорість морських анемонів за допомогою декількох відтінків зеленого, деталей з оборками і струмливого силуету.

Дворазовий володар "Оскара" Джордж Клуні прийшов у класичному чорному костюмі-трійці.

Пара, яка відзначила восьму річницю весілля минулого місяця, прийшла на гала-вечір не просто так, а щоб підтримати свою близьку подругу Джулію Робертс.

майже клуні, джордж клуні, джулія робертс, зелена сукня, розкішна сукня Fullscreen
Джордж і Амаль Клуні на гала-вечорі у Музеї Академії
Фото: Getty Images

Джордж та Джулія вперше зустрілися на зйомках популярного фільму про пограбування "Одинадцять друзів Оушена" (2001) і стали "миттєвими друзями", як розповідала сама Джулія в недавньому інтерв'ю.

Вони разом знімалися у шести фільмах, останній з яких, "Квиток до раю", вийшов минулого місяця.

У картині Джулія Робертс і Джордж Клуні виконали ролі розлученого подружжя, яке змушене знову зустрінеться заради весілля єдиної дочки.

Вони пізніше розповідали, що найскладнішим на зйомках було поцілуватися, що вийшло далеко не з першого дубля.

Робертс і Клуні зізналися, що їх пов'язує дружба, і тільки вона. Вони ніколи не розглядали один одного як кандидатів для романтичних відносин, тим більше, що Джулія Робертс щаслива заміжня.