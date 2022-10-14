Джордж Клуні та Джулія Робертс розповіли, чи був у них насправді роман

Шанувальники кінопари Джорджа Клуні та Джулії Робертс вже багато років приписують їм роман.

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Зірки Голлівуду не приховували свою міцну дружбу, але фанати постійно припускали в коментарях, що між ними щось більше, ніж просто теплі дружні стосунки.

Фото: Getty Images

Самі актори лише жартували на цю тему, не надаючи чуткам великого значення.

У новому інтерв'ю Джордж Клуні та Джулія Робертс укотре відповіли на запитання репортерів про їхній можливий роман.

Фото: Getty Images

Зірки Голлівуду розповіли, чому романтичні стосунки між ними неможливі. Джордж і Джулія ніколи не хотіли перевести їхні стосунки на інший рівень і насолоджувалися лише дружнім спілкуванням.

Джулія Робертс уже 20 років щаслива в стосунках із Деніелом Модером. Вони одружилися 2002 року. Пізніше в подружжя народилася двійнята — дівчинка Гейзел Патріша та хлопчик Фіннеас Волтер. А 18 червня 2007 року Джулія народила сина Генрі.

А Джордж Клуні одружився зі своєю коханою Амаль у 2014 році, а влітку 2017-го Амаль народила коханому одразу двох — Еллу й Олександра.

У другий тиждень вересня в українському прокаті стартувала романтична комедія "Квиток до раю" із Джорджем Клуні та Джулією Робертс у головних ролях.