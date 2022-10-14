Джордж Клуні та Джулія Робертс розповіли, чи був у них насправді роман
Шанувальники кінопари Джорджа Клуні та Джулії Робертс вже багато років приписують їм роман.
Зірки Голлівуду не приховували свою міцну дружбу, але фанати постійно припускали в коментарях, що між ними щось більше, ніж просто теплі дружні стосунки.
Самі актори лише жартували на цю тему, не надаючи чуткам великого значення.
У новому інтерв'ю Джордж Клуні та Джулія Робертс укотре відповіли на запитання репортерів про їхній можливий роман.
Зірки Голлівуду розповіли, чому романтичні стосунки між ними неможливі. Джордж і Джулія ніколи не хотіли перевести їхні стосунки на інший рівень і насолоджувалися лише дружнім спілкуванням.
Джулія Робертс уже 20 років щаслива в стосунках із Деніелом Модером. Вони одружилися 2002 року. Пізніше в подружжя народилася двійнята — дівчинка Гейзел Патріша та хлопчик Фіннеас Волтер. А 18 червня 2007 року Джулія народила сина Генрі.
А Джордж Клуні одружився зі своєю коханою Амаль у 2014 році, а влітку 2017-го Амаль народила коханому одразу двох — Еллу й Олександра.
У другий тиждень вересня в українському прокаті стартувала романтична комедія "Квиток до раю" із Джорджем Клуні та Джулією Робертс у головних ролях.