Джордж Клуни и Джулия Робертс рассказали, был ли у них на самом деле роман

Поклонники кинопары Джорджа Клуни и Джулии Робертс уже много лет приписывают им роман.

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Звезды Голливуда не скрывали свою крепкую дружбу, но фанаты постоянно предполагали в комментариях, что между ними нечто большее, чем просто теплые дружеские отношения.

Фото: Getty Images

Сами актеры только отшучивались на эту тему, не придавая слухам большого значения.

В новом интервью Джордж Клуни и Джулия Робертс в очередной раз ответили на вопрос репортеров об их предполагаемом романе.

Фото: Getty Images

Звезды Голливуда рассказали, почему романтические отношения между ними невозможны. Джордж и Джулия никогда не хотели перевести их отношения на другой уровень и наслаждались лишь дружеским общением.

Джулия Робертс уже 20 лет счастлива в отношения с Дэниэлом Модером. Они поженились в 2002 году. Позже у супругов родилась двойня — девочка Хэйзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер. А 18 июня 2007 года Джулия родила сына Генри.

А Джордж Клуни женился на своей возлюбленной Амаль в 2014 году, а летом 2017-го Амаль родила возлюбленному сразу двоих — Эллу и Александра.

Во вторую неделю сентября в украинском прокате стартовала романтическая комедия "Билет в рай" с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях.