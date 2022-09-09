Кино для уставших нервов. Стоит ли смотреть "Билет в рай" с Робертс и Клуни

На экраны кинотеатров вышла одна из наиболее ожидаемых картин осени 2022.

Во вторую неделю сентября в украинском прокате стартовала романтическая комедия "Билет в рай" с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях. Режиссером ленты о приключениях в красивых тропиках выступил Ол Паркер, известный постановкой сиквела мюзикла "Мамма Миа". Журналист Фокуса побывал на премьере ленты.

Сюжет незамысловатой развлекательной истории повествует о юной Лили, которая с большими усилиями окончила юридический факультет престижного американского ВУЗа и готовилась строить карьеру юриста. За успешный выпуск и диплом с хорошими результатами родители Лили — Джорджия (Джулия Робертс) и Дэвид (Джордж Клуни) покупают дочери путешествие на Бали, куда новоиспеченная выпускница улетает в компании университетской подруги. Там девушка знакомится с местным жителем с трудно произносимым именем и понимает, что эта любовь навсегда. Лили сообщает родителям, что выходит замуж, чем повергает их в шок. В результате много лет враждующие между собой Джорджия и Дэвид вынуждены вместе лететь на Бали "выручать" дочь и спасать ее будущее. Легко догадаться, что атмосфера экзотики, в которую попадают герои, с коротким временем, налаживает отношения бывших супругов.

По сути, картина — ни что иное, как дурашливая дуэль двух заслуженных голливудских профи, объединение которых создает на экране настоящую химию и заряжает энергией. Сценарий комедии ничем не примечателен и повторяет огромное количество аналогичных фильмов про тропики, любовь, воссоединение и простые человеческие эмоции. Сюжет ленты уходит на второй план на фоне игры Клуни и Робертс, которая напоминает забавное и азартное состязание. Правда, им сложно дается любовь на экране. Их можно представить кем угодно, только не страстными возлюбленными. Скорее, им удались образы старых друзей, которые знакомы сто лет и все время друг друга подкалывают.

Вообще, создается впечатление, что у сценаристов и продюсеров картины не было цели снимать что-то сногсшибательное с претензией на высокие оценки кинокритиков и авторитетные премии. Фильм изобилует простоватыми диалогами и шутками, которые вы можете сочинить сами. Зато легко считывается атмосфера отдыха и праздника, в которой провела время за работой съемочная команда "Билета в рай". И, что очень важно, эта атмосфера передается зрителю, заряжая энергией и легкостью.

Стоит ли смотреть фильм "Билет в рай":

Да, если:

Вам нравятся легкие, незамысловатые комедии

Если вы — поклонники таланта Джулии Робертс и Джорджа Клуни, которые, в последнее время, нечасто радуют своим появлением на экранах.

Вы просто пришли посмотреть на экзотические виды

Вы просто хотите отвлечься и хорошо провести время

Нет, если: