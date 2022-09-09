Кіно для втомлених нервів. Чи варто дивитися "Квиток у рай" з Робертс і Клуні

На екрани кінотеатрів вийшла одна з найочікуваніших картин осені 2022 року.

У другий тиждень вересня в українському прокаті стартувала романтична комедія "Квиток у рай" із Джорджем Клуні та Джулією Робертс у головних ролях. Режисером стрічки про пригоди у гарних тропіках став Ол Паркер, відомий постановкою сиквела мюзиклу "Мамма Міа". Журналіст Фокусу побував на прем'єрі стрічки.

Сюжет нехитрої розважальної історії оповідає про юну Лілі, яка з великими зусиллями закінчила юридичний факультет престижного американського ЗВО та готувалася будувати кар'єру юриста. За успішний випуск і диплом із хорошими результатами батьки Лілі — Джорджія (Джулія Робертс) та Девід (Джордж Клуні) купують дочці подорож на Балі, куди нова випускниця відлітає в компанії університетської подруги. Там дівчина знайомиться з місцевим жителем на ім'я, що важко вимовляється, і розуміє, що це кохання назавжди. Лілі повідомляє батькам, що виходить заміж, чим шокує їх. Зрештою Джорджія і Девід, які багато років ворогують між собою, змушені разом летіти на Балі "виручати" дочку і рятувати її майбутнє. Легко здогадатися, що атмосфера екзотики, в яку потрапляють герої, з коротким часом, налагоджує стосунки колишнього подружжя.

По суті, картина — ні що інше, як дурна дуель двох заслужених голлівудських профі, об'єднання яких створює на екрані справжню хімію і заряджає енергією. Сценарій комедії нічим не примітний і повторює величезну кількість аналогічних фільмів про тропіки, кохання, возз'єднання та прості людські емоції. Сюжет стрічки йде на другий план на тлі гри Клуні та Робертс, яка нагадує кумедне й азартне змагання. Щоправда, їм складно дається кохання на екрані. Їх можна уявити будь-ким, тільки не пристрасними коханими. Швидше, їм вдалися образи старих друзів, котрі знайомі сто років і весь час одне одного підколюють.

Взагалі, складається враження, що в сценаристів і продюсерів картини не було мети знімати щось надзвичайне з претензією на високі оцінки кінокритиків та авторитетні премії. Фільм рясніє простими діалогами і жартами, які ви можете вигадати самі. Натомість легко зчитується атмосфера відпочинку та свята, в якій провела час за роботою знімальна команда "Квитка у рай". І, що дуже важливо, ця атмосфера передається глядачеві, заряджаючи енергією і легкістю.

Чи варто дивитися фільм "Квиток до раю":

Так, якщо:

вам подобаються легкі, нехитрі комедії;

якщо ви шанувальники таланту Джулії Робертс і Джорджа Клуні, які останнім часом нечасто радують своєю появою на екранах;

ви просто прийшли подивитися на екзотичні види;

ви просто хочете відволіктися і добре провести час.

Ні, якщо: