Джордж и Амаль Клуни поддержали Джулию Робертс на вручении премии

Амаль Клуни пришла на гала-концерт в Музее Академии в потрясающем светло-зеленом платье.

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Джордж и Амаль Клуни вышли в свет, посетив гала-концерт, на котором их близкая подруга Джулия Робертс получила награду Academy Museum Gala Icon Award в Музее Академии в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода на красную дорожку Амаль, которая могла бы выбрать наряд от любого известного дизайнера, надела эффектное платье от бренда Del Core.

[ + – ] Амаль Клуни в платье от Del Core

Коллекция Resort 2023 под названием Abstract One вдохновлена ​​путешествиями Дэниела Дель Коре. Вечернее платье Амаль из шелка и органзы передает полупрозрачность морских анемонов с помощью нескольких оттенков зеленого, деталей с оборками и струящегося силуэта.

Двукратный обладатель "Оскара" Джордж Клуни пришел в классическом черном костюме-тройке.

Пара, отметившая восьмую годовщину свадьбы в прошлом месяце, пришли на гала-вечер не просто так, а чтобы поддержать свою близкую подругу Джулию Робертс.

[ + – ] Джордж и Амаль Клуни на гала-вечере в Музее Академии Фото: Getty Images

Джордж и Джулия впервые встретились на съемках популярного фильма об ограблении "Одиннадцать друзей Оушена" (2001) и стали "мгновенными друзьями", как рассказывала сама Джулия в недавнем интервью.

Они вместе снимались в шести фильмах, последний из которых, "Билет в рай", вышел в прошлом месяце.

В картине Джулия Робертс и Джордж Клуни исполнили роли разведенных супругов, которые вынуждены снова встретится ради свадьбы единственной дочери.

Они позже рассказывали, что самым сложным на съемках было поцеловаться, что получилось у них далеко не с первого дубля.

Робертс и Клуни признались, что их связывает дружба и только она. Они никогда не рассматривали друг друга, как кандидатов для романтических отношений, тем более, что Джулия Робертс счастлива замужем.