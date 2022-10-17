Джордж и Амаль Клуни поддержали Джулию Робертс на вручении премии
Амаль Клуни пришла на гала-концерт в Музее Академии в потрясающем светло-зеленом платье.
Джордж и Амаль Клуни вышли в свет, посетив гала-концерт, на котором их близкая подруга Джулия Робертс получила награду Academy Museum Gala Icon Award в Музее Академии в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Для выхода на красную дорожку Амаль, которая могла бы выбрать наряд от любого известного дизайнера, надела эффектное платье от бренда Del Core.
Коллекция Resort 2023 под названием Abstract One вдохновлена путешествиями Дэниела Дель Коре. Вечернее платье Амаль из шелка и органзы передает полупрозрачность морских анемонов с помощью нескольких оттенков зеленого, деталей с оборками и струящегося силуэта.
Двукратный обладатель "Оскара" Джордж Клуни пришел в классическом черном костюме-тройке.
Пара, отметившая восьмую годовщину свадьбы в прошлом месяце, пришли на гала-вечер не просто так, а чтобы поддержать свою близкую подругу Джулию Робертс.
Джордж и Джулия впервые встретились на съемках популярного фильма об ограблении "Одиннадцать друзей Оушена" (2001) и стали "мгновенными друзьями", как рассказывала сама Джулия в недавнем интервью.
Они вместе снимались в шести фильмах, последний из которых, "Билет в рай", вышел в прошлом месяце.
В картине Джулия Робертс и Джордж Клуни исполнили роли разведенных супругов, которые вынуждены снова встретится ради свадьбы единственной дочери.
Они позже рассказывали, что самым сложным на съемках было поцеловаться, что получилось у них далеко не с первого дубля.
Робертс и Клуни признались, что их связывает дружба и только она. Они никогда не рассматривали друг друга, как кандидатов для романтических отношений, тем более, что Джулия Робертс счастлива замужем.