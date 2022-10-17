Джулия Робертс вышла на публику в черно-белом элегантном наряде (фото)

Знаменитость получила первую в истории премию Icon Award.

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54-летняя американская актриса Джулия Робертс вышла в свет в элегантном черно-белом образе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов получила первую в истории премию Icon Award на гала-концерте Academy Museum of Motion Pictures, который в этом году проводится во второй раз в Лос-Анджелесе. "Красотка" в этот вечер стала воплощением шика в монохромном ансамбле, состоявшем из платья от Thom Browne, блейзера и пары каблуков.

Хотя большая часть платья Джулии была черной, ткань над зоной декольте была белой и украшена оборками, что внушало воспоминания о мужских топах 19 века. Волосы американской актрисы были собраны в аккуратную прическу, а дополнил образ легкий вечерний макияж.

[ + – ] Джулия Робертс

"…Джулия… Джулия Робертс носит специальную британскую шерстяную юбку с талией от Thom Browne и соответствующий оверсайз верх с черным шелковым корсетом, чтобы получить награду иконы на гала-концерте академии в Лос-Анджелесе", — прокомментировал образ своей клиентки американский дизайнер.

Лук лауреатки премии создала, традиционно, знаменитая голливудская стилист Элизабет Стюарт, ранее одевшая Джулию Робертс в платье украинского бренда.

[ + – ] Джулия Робертс

Напомним, Джулия Робертс и Джордж Клуни прокомментировали слухи о своем романе.

Также Фокус писал об идеальном твидовом жакете для осени 2022, который ранее продемонстрировала 54-летняя Джулия Робертс.