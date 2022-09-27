Тренды осени 2022. Джулия Робертс показала идеальный твидовый жакет (фото)

Знаменитость посетила культурное событие в Вашингтоне.

Related video

54-летняя американская актриса Джулия Робертс продемонстрировала идеальный твидовый костюм для осени 2022. Об этом пишет Variety.

Звезда фильма "Красотка" посетила мероприятие History Talks 2022 в Вашингтоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала черный твидовый удлиненный блейзер, под который надела водолазку и темную мини-юбку. На ногах американской актрисы были белые туфли на каблуке.

Волосы Джулия Робертс накрутила легкими волнами, а на лице сделала нейтральный вечерний макияж.

Твидовые костюмы в свое время стали фишкой модного дома Chanel. Их сделала доступными для женщин Коко Шанель, поскольку раньше только мужчины могли ходить в таких нарядах.

[ + – ] Джулия Робертс в Вашингтоне

В частности, на мероприятии присутствовали Джордж Клуни с женой Амаль, Серена Уильямс, Брэдли Купер, Том Хэнкс и другие знаменитости Голливуда.

[ + – ] Публичное мероприятие в Вашингтоне

Сейчас в прокат вышла картина с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях "Билет в рай" о двух "взбалмошных" родителях. Режиссером фильма о приключениях в тропиках стал Ол Паркер.

Напомним, Джулия Робертс показала себя без фильтров и макияжа.

Также Фокус писал о том, стоит ли смотреть новый фильм Джулии Робертс и Джорджа Клуни "Билет в рай".