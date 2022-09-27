Тренди осені 2022. Джулія Робертс показала ідеальний твідовий жакет (фото)

Знаменитість відвідала культурну подію у Вашингтоні.

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54-річна американська акторка Джулія Робертс продемонструвала ідеальний твідовий костюм для осені 2022. Про це пише Variety.

Зірка фільму "Красуня" відвідала захід History Talks 2022 у Вашингтоні. Для виходу у світ знаменитість обрала чорний твідовий подовжений блейзер, під який надягнула водолазку та темну мініспідницю. На ногах американської акторки були білі туфлі на підборах.

Волосся Джулія Робертс накрутила легенькими хвилями, а на обличчі зробила легкий вечірній макіяж.

Твідові костюми свого часу стали фішкою модного дому Chanel. Їх зробила доступними для жінок Коко Шанель, оскільки раніше лише чоловіки могли ходити у таких нарядах.

[ + – ] Джулія Робертс у Вашингтоні

Зокрема на заході були присутні Джордж Клуні з дружиною Амаль, Серена Вільямс, Бредлі Купер, Том Генкс та інші знаменитості Голлівуду.

[ + – ] Публічний захід у Вашингтоні

Наразі в прокат вийшла картина з Джулією Робертс та Джорджем Клуні в головних ролях "Квиток до раю" про двох "навіжених" батьків. Режисером фільму про пригоди у тропіках став Ол Паркер.

Нагадаємо, Джулія Робертс показала себе без фільтрів та макіяжу.

Також Фокус писав про те, чи варто дивитися новий фільм Джулії Робертс та Джорджа Клуні "Квиток до раю".