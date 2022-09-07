54-річна Джулія Робертс показала себе без макіяжу (фото)

Зірка екранів відкрито розповідає про свої секрети краси.

54-річна американська кіноакторка та продюсерка Джулія Робертс показала своє обличчя крупним планом без макіяжу та фільтрів. Свіжим знімком знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 10 млн підписників.

На фото зірка фільму "Красуня" постала в бузковій футболці, бейсболці та сонцезахисних окулярах. Її шкіра виглядала доволі підтягнутою, на ній немає висипань чи подразнень.

"Ох, літо, дякую за спогади", — підписала публікацію голлівудська знаменитість.

[ + – ] Джулія Робертс показала себе без макіяжу та фільтрів

Зазначимо, що фото природної краси Джулії Робертс набрало понад 360 тисяч лайків за два дні, проте можливість коментувати свіжий знімок акторка обмежила своїм фоловерам у соцмережі.

[ + – ] Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: Скриншот

Джулія Робертс відкрито розповідає про свої секрети краси. Мама трьох завжди використовує сонцезахисний крем, навіть у похмуру погоду. Також акторка регулярно займається спортом та слідкує за білизною своєї посмішки.

Звісно, не обходиться без здорового харчування та безглютенової дієти. Джулія Робертс часто вживає органічні овочі та фрукти, бобові, кіноа тощо.

Також зірка екранів постійно займається йогою, що допомагає їй зупинитися у швидкому світі та побути наодинці зі своїми думками.

Нагадаємо, Джулія Робертс у Каннах продемонструвала сукню українського бренду.

Також Фокус детальніше писав про секрети краси 54-річної Джулії Робертс.