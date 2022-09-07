54-летняя Джулия Робертс показала себя без макияжа (фото)

Звезда экранов открыто рассказывает о своих секретах красоты.

54-летняя американская киноактриса и продюсер Джулия Робертс показала свое лицо крупным планом без макияжа и фильтров. Свежим снимком знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с более чем 10 млн подписчиков.

На фото звезда фильма "Красотка" предстала в сиреневой футболке, бейсболке и солнцезащитных очках. Ее кожа выглядела довольно подтянутой, на ней нет высыпаний или раздражений.

"Ох, лето, спасибо за воспоминания", — подписала публикацию голливудская знаменитость.

[ + – ] Джулия Робертс показала себя без макияжа и фильтров

Отметим, что фото естественной красоты Джулии Робертс набрало более 360 тысяч лайков за два дня, однако возможность комментировать свежий снимок актриса ограничила для своих фолловеров в соцсети.

[ + – ] Джулия Робертс в фильме "Красотка" Фото: Скриншот

Джулия Робертс откровенно рассказывает о своих секретах красоты. Мама троих всегда использует солнцезащитный крем, даже в пасмурную погоду. Также актриса регулярно занимается спортом и следит за белизной своей улыбки.

Конечно, не обходится без здорового питания и безглютеновой диеты. Джулия Робертс часто употребляет органические овощи и фрукты, бобовые, кино и т.д.

Также звезда экранов постоянно занимается йогой, что помогает ей остановиться в быстром мире и побыть наедине со своими мыслями.

Напомним, Джулия Робертс в Каннах продемонстрировала платье украинского бренда.

Также Фокус подробнее писал о секретах красоты 54-летней Джулии Робертс.