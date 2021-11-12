Еда, спорт, белоснежная улыбка: в чем секрет молодости Джулии Робертс

Джулия Робертс, звезда фильма "Красавица", недавно отпраздновавшая 54-летие, выглядит точно не на свой возраст.

Раскрываем бьюти-рутину актрисы, которая помогает ей поддерживать внешнюю и внутреннюю красоту. Об этом сообщает People Talk.

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Безглютеновая диета

В течение 15 лет Джулия Робертс не употребляет сладкого, колбасных изделий, макарон и прочего подобного. Актриса решила ограничить себя в этих продуктах, ведь они содержат глютен, уничтожающий коллаген в коже, что лишает ее упругости и красоты. В то же время Джулия употребляет органические овощи и фрукты, бобовые, киноа. Для очищения организма она пьет кокосовую воду.

[ + – ] В свои 54 актриса довольно неплохо выглядит

Йога каждое утро

Эта духовная практика позволяет взять паузу в бешеном ритме нашей жизни, успокоиться, остаться наедине с самим собой и своими мыслями. Из-за постоянного стресса, спешки и проблем, организм не успевает отдыхать, и соответственно раньше стареет. Для сохранения молодости и сил Джулия Робертс практикует йогу каждое утро, как в фильме "Ешь, молись, люби" ее героиня Элизабет во время путешествия в Индию.

[ + – ] В фильме "Ешь, молись, люби" героиня Джулии Робертс едет в Индию для восстановления сил и баланса после расставания с парнем

Активный образ жизни и спорт

Не фитнесом единым. Джулия Робертс любит практиковать прыжковую гимнастику, позволяющую ей оставаться в тонусе. После йоги она также занимается бегом, катанием на водных лыжах, степ-аэробикой. Спорт держит актрису в хорошей физической форме и позволяет держать осанку. А это, по мнению Джулии, главный секрет красоты женщины.

Идеальная улыбка

Актриса и без стоматолога может самостоятельно отбелить свои зубы. Для этого она использует зубную пасту с фтором. Ведь безупречная улыбка – визитная карточка Джулии.

[ + – ] Джулия Робертс в рекламной кампании

Защита от солнечных лучей

Солнце – наш лучший друг и враг. Без него мы не получаем витамина D, а от его избытка рискуем подвергнуть кожу быстрому старению. Следует найти баланс и ежедневно получать полезную дозу солнечных лучей. Джулия Робертс, например, никогда не выйдет из дома без нанесения солнцезащитного крема с хорошей защитой (SPF 50).

[ + – ] Фото из Instagram Джулии Робертс

"Жидкое золото"

Так в Италии называют оливковое масло, которым Джулия пользуется ежедневно для блеска волос и добавляет в крем для повышения его питательных свойств.

[ + – ] Фото из Instagram Джулии Робертс

Напомним, что дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке в Каннах.

Ранее мы сообщали, что Джулия Робертс жила вместе с Эдом Шираном в одном отеле для экономии на карантине.