Дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке в Каннах

Для первого выходы в свет юная Хэзел выбрала самый лаконичный из возможных наряд

Старшая дочь актрисы Джулии Робертс и оператора Дэниела Модера — Хэзел дебютировала на красной дорожке на Французской Ривьере. 16-летнюю девушку сопровождал отец. Точнее, наоборот — Дочь сопровождала отца на премьере картины "Флаг", оператором которой выступил Модер.

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[ + – ] Хезел Модер сопровождает отца на красной дорожке в Каннах-2021

Для своего дебютного выхода в свет девушка выбрала лаконичный наряд на пуговицах, нейтрального оттенка, который дополнила классическими туфлями "Мэри Джейн".

Кроме старшей дочери Хэзел, Джулия и Дэниел воспитывают близнецов —Финнеаса и Генри (им по 14 лет).

Когда у звездной пары родились дети, супруги переехали в Нью-Мексико, чтобы оградить детей от повышенного внимания фотографов и голливудской суеты. Именно поэтому появление Хэзел на красной дорожке вызвало повышенный интерес журналистов, ведь дети легендарной "Красотки" всегда жили вдалеке от масштабных светских событий.