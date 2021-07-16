Дочка Джулії Робертс дебютувала на червоній доріжці в Каннах

Для першого виходу у світ юна Хезел вибрала найлаконічніший з можливих нарядів

Старша дочка актриси Джулії Робертс і оператора Деніела Модера — Хезел дебютувала на червоній доріжці на Французькій Рив'єрі. 16-річну дівчину супроводжував батько. Точніше, навпаки — дочка супроводжувала батька на прем'єрі картини "Прапор", оператором якої є Модер.

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[ + – ] Хезел Модер супроводжує батька на червоній доріжці в Каннах-2021

Для свого дебютного виходу у світ дівчина вибрала лаконічний наряд на ґудзиках, нейтрального відтінку, який доповнила класичними туфлями "Мері Джейн".

Крім старшої дочки Хезел, Джулія і Деніел виховують близнюків — Фіннеаса і Генрі (їм по 14 років).

Коли в зіркової пари народилися діти, подружжя переїхало в Нью-Мексико, щоб захистити дітей від підвищеної уваги фотографів і голлівудської метушні. Саме тому поява Хезел на червоній доріжці викликала підвищений інтерес журналістів, адже діти легендарної "Красуні" завжди жили далеко від масштабних світських подій.