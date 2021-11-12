Їжа, спорт, білосніжна посмішка: у чому секрет молодості Джулії Робертс
Джулія Робертс, зірка фільму "Красуня", яка нещодавно відсвяткувала 54-річчя, виглядає точно не на свій вік.
Розкриваємо б’юті-рутину акторки, яка допомагає їй підтримувати зовнішню та внутрішню красу. Про це повідомляє People Тalk.
Безглютенова дієта
Упродовж 15 років Джулія Робертс не вживає солодкого, ковбас, макаронів тощо. Акторка вирішила обмежити себе в цих продуктах, адже вони вміщують у собі глютен, котрий знищує колаген у шкірі, що позбавляє її пружності та краси. Натомість Джулія вживає органічні овочі та фрукти, бобові, кіноа тощо. Для очищення організму вона п’є кокосову воду.
Йога щоранку
Ця духовна практика дозволяє зупинитися в цьому швидкому світі, заспокоїтися, залишитися наодинці із самим собою та своїми думками. Через постійний стрес, поспіх та проблеми організм не встигає відпочивати, і відповідно раніше старіє. Задля збереження молодості та сил Джулія Робертс практикує йогу щоранку, як у фільмі "Їж, молись, кохай" її героїня Елізабет в Індії.
Активний спосіб життя та спорт
Не фітнесом єдиним. Джулія Робертс полюбляє практикувати стрибкову гімнастику, що дозволяє їй залишатися в тонусі. Після йоги вона також займається бігом, катанням на водних лижах, степ-аеробікою. Спорт тримає акторку в хорошій фізичній формі та дозволяє підтримувати пряму спину. А це, на думку Джулії, головний секрет краси жінки.
Ідеальна посмішка
Акторка і без стоматолога може самостійно відбілити свої зуби. Для цього вона використовує зубну пасту з фтором. Адже бездоганна посмішка — візитна картка Джулії.
Захист від сонячних променів
Сонце наш найкращий друг і ворог. Без нього ми не отримуємо вітаміну D, а від його надлишку ризикуємо піддати шкіру швидкому старінню. Варто знайди баланс та щодня отримувати корисну дозу сонячного проміння. Джулія Робертс, наприклад, ніколи не вийде з дому без нанесення сонцезахисного крему з хорошим захистом (SPF 50).
"Рідке золото"
Таку назву в Італії має оливкова олія, якою Джулія користується щодня для блиску волосся та додає до крему задля підвищення його живильних властивостей.
Нагадаємо, що дочка Джулії Робертс з'явилася на червоній доріжці в Каннах.
Раніше ми повідомляли, що Джулія Робертс жила разом з Едом Шираном в одному готелі задля економії на карантині.