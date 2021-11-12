Їжа, спорт, білосніжна посмішка: у чому секрет молодості Джулії Робертс

Джулія Робертс, зірка фільму "Красуня", яка нещодавно відсвяткувала 54-річчя, виглядає точно не на свій вік.

Розкриваємо б’юті-рутину акторки, яка допомагає їй підтримувати зовнішню та внутрішню красу. Про це повідомляє People Тalk.

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Безглютенова дієта

Упродовж 15 років Джулія Робертс не вживає солодкого, ковбас, макаронів тощо. Акторка вирішила обмежити себе в цих продуктах, адже вони вміщують у собі глютен, котрий знищує колаген у шкірі, що позбавляє її пружності та краси. Натомість Джулія вживає органічні овочі та фрукти, бобові, кіноа тощо. Для очищення організму вона п’є кокосову воду.

[ + – ] У свої 54 акторка доволі непогано виглядає

Йога щоранку

Ця духовна практика дозволяє зупинитися в цьому швидкому світі, заспокоїтися, залишитися наодинці із самим собою та своїми думками. Через постійний стрес, поспіх та проблеми організм не встигає відпочивати, і відповідно раніше старіє. Задля збереження молодості та сил Джулія Робертс практикує йогу щоранку, як у фільмі "Їж, молись, кохай" її героїня Елізабет в Індії.

[ + – ] У фільмі "Їж, молись, кохай" героїня Джулії Робертс їде в Індію для відновлення сил та балансу після розставання з хлопцем

Активний спосіб життя та спорт

Не фітнесом єдиним. Джулія Робертс полюбляє практикувати стрибкову гімнастику, що дозволяє їй залишатися в тонусі. Після йоги вона також займається бігом, катанням на водних лижах, степ-аеробікою. Спорт тримає акторку в хорошій фізичній формі та дозволяє підтримувати пряму спину. А це, на думку Джулії, головний секрет краси жінки.

Ідеальна посмішка

Акторка і без стоматолога може самостійно відбілити свої зуби. Для цього вона використовує зубну пасту з фтором. Адже бездоганна посмішка — візитна картка Джулії.

Захист від сонячних променів

Сонце наш найкращий друг і ворог. Без нього ми не отримуємо вітаміну D, а від його надлишку ризикуємо піддати шкіру швидкому старінню. Варто знайди баланс та щодня отримувати корисну дозу сонячного проміння. Джулія Робертс, наприклад, ніколи не вийде з дому без нанесення сонцезахисного крему з хорошим захистом (SPF 50).

[ + – ] Фото з Instagram Джулії Робертс

"Рідке золото"

Таку назву в Італії має оливкова олія, якою Джулія користується щодня для блиску волосся та додає до крему задля підвищення його живильних властивостей.

[ + – ] Фото з Instagram Джулії Робертс

Нагадаємо, що дочка Джулії Робертс з'явилася на червоній доріжці в Каннах.

Раніше ми повідомляли, що Джулія Робертс жила разом з Едом Шираном в одному готелі задля економії на карантині.