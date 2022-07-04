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Джулия Робертс купила платье украинского бренда (фото)

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Фото: elizabethstewart1 | Джулия Робертс

В наряде украинского производителя знаменитость позировала в Каннах.

54-летняя американская киноактриса Джулия Робертс выразила свою поддержку народу Украины, противостоящему российской военной агрессии. Звезда фильма "Красотка" примерила наряд украинского бренда.

Робертс примерила романтический наряд от украинского бренда Overthesea, основательницей которого является Ксения Крамаренко. На Красотке было платье миди с небольшим рукавом, V-образным декольте и разрезом на юбке, а ткань образа была в мелкий цветочный принт.

Снимком голливудской актрисы в украинском платье поделилась известная стилист Элизабет Стюарт.

Джулия Робертс в платье украинского бренда

"Один из способов поддержать Украину — делать покупки в Украине! Мы купили это платье на сайте, чтобы носить в Каннах. Посетите их Instagram и посмотрите сами", — подписала фото стилист.

Украинский бренд Overthesea

Напомним, 54-летняя Джулия Робертс снимается в новой картине. Накануне актрису заметили на съемочной площадке в джинсовых мини-шортах. Знаменитость продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

Также Фокус писал о широкой популярности украинских дизайнеров среди других мировых звезд. Накануне официальное мероприятие в наряде от украинского производителя посетила Хлои Кардашьян.