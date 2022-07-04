Джулия Робертс купила платье украинского бренда (фото)

В наряде украинского производителя знаменитость позировала в Каннах.

54-летняя американская киноактриса Джулия Робертс выразила свою поддержку народу Украины, противостоящему российской военной агрессии. Звезда фильма "Красотка" примерила наряд украинского бренда.

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Робертс примерила романтический наряд от украинского бренда Overthesea, основательницей которого является Ксения Крамаренко. На Красотке было платье миди с небольшим рукавом, V-образным декольте и разрезом на юбке, а ткань образа была в мелкий цветочный принт.

Снимком голливудской актрисы в украинском платье поделилась известная стилист Элизабет Стюарт.

[ + – ] Джулия Робертс в платье украинского бренда

"Один из способов поддержать Украину — делать покупки в Украине! Мы купили это платье на сайте, чтобы носить в Каннах. Посетите их Instagram и посмотрите сами", — подписала фото стилист.

[ + – ] Украинский бренд Overthesea

Напомним, 54-летняя Джулия Робертс снимается в новой картине. Накануне актрису заметили на съемочной площадке в джинсовых мини-шортах. Знаменитость продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

Также Фокус писал о широкой популярности украинских дизайнеров среди других мировых звезд. Накануне официальное мероприятие в наряде от украинского производителя посетила Хлои Кардашьян.