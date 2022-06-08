Джулия Робертс продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже (фото)

Знаменитость соблюдает диету, занимается физическими упражнениями и всегда защищает кожу от негативного воздействия солнца.

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54-летняя американская актриса Джулия Робертс продемонстрировала подтянутую фигуру на одном из пляжей Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.

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Папарацци заметили знаменитость во время съемок новой картины от Netflix "Оставь весь мир позади". В фильме Робертс должна сыграть главную роль.

По пляжу 54-летняя звезда прогулялась в коротких джинсовых шортах, идеально подчеркнувших ее стройные ноги, зеленой футболке и синей свободной рубашке. Волосы Робертс были распущены, а дополнили пляжный аутфит черные солнцезащитные очки.

[ + – ] Джулия Робертс на съемках нового фильма

Отметим, что недавно Джулия Робертс вернулась в свой фирменный рыжий цвет волос, по которому ее знают миллионы людей по всему миру из культового фильма "Красотка", где актриса сыграла главную героиню.

[ + – ] Джулия Робертс в культовом фильме "Красотка"

Напомним, Джулия Робертс недавно посетила 75-й Каннский кинофестиваль во Франции. На красную дорожку знаменитость вышла в колье с бриллиантом в 100 карат.

Также Фокус писал о секретах красоты 54-летней Джулии Робертс. Знаменитость постоянно защищает свою кожу от негативного солнечного излучения (даже в пасмурные дни), регулярно занимается спортом, соблюдает здоровый режим питания и отбеливает свои зубы в домашних условиях не хуже, как это делают профессиональные стоматологи.