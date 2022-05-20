Джулия Робертс покрасовалась на красной дорожке в колье с бриллиантом в 100 карат

Актриса нарушила дресс-код фестиваля, но выглядела безупречно.

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54-летняя американская актриса Джулия Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, посетив премьеру фильма "Время Армагеддона" с Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинсом в главных ролях, пишет Vogue.

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Стилист Элизабет Стюарт подобрала для актрисы темно-синий комбинезон Louis Vuitton, который сочетался с формальными элементами смокинга. Образ дополняли пара туфель на шпильках с ремешками и ослепительное колье Chopard из 18-каратного белого и желтого золота с желтым бриллиантом в 100 карат в качестве подвески.

Как отмечают модные критики, Робертс, которая всегда любила нарушать традиции, преступила через дресс-код фестиваля, предполагающего пышные вечерние платья, и появилась на красной дорожке в комбинезоне-смокинге. Однако ее ансамбль выглядел настолько гармонично и удачно, что отзывы были сплошь и рядом похвальные.

Фото: Getty Images

Однако одним нарядом в тот вечер кинодива не ограничилась. Позже на награждении премией Chopard актеров Шейлы Атим и Джека Лаудена на гала-ужине со звездами, Робертс появилась в классическом черном жакете Dior Bar с отливом, украшенном брошью в форме розы на лацкане, длинной пышной юбке и туфлях на шпильке в тон общему ансамблю. В руках она держала маленький клатч.

Если на премьере волосы знаменитости были распущены, то вечером она собрала их в элегантную прическу.

Напомним, на съемках фильма "Билет в рай", режиссером которого является Джордж Клуни, Джулия появилась в костюме, который повторял образ, воплощенный ею в фильме "Красотка".