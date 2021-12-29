Джулия Робертс повторила свой модный образ из фильма "Красотка"

Костюм с шортами, похоже, этим летом снова будет в моде

54-летняя Джулия Робертс сейчас находится в Австралии, где снимается в новом фильме своего друга, Джорджа Клуни под названием "Билет в рай". И актриса процитировала свой образ из культового фильма "Красотка" 1990 года. Об этом пишет Daily Mail.

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Робертс появилась на съемочной площадке в деловом костюме, который состоял из пиджака и шорт чуть выше колена от американского бренда Thom Browne. Образ звезды дополнили остроносые ботильоны черного цвета и большие солнцезащитные очки.

[ + – ] Джулия Робертс на съемочной площадке фильма "Билет в рай"

Этот образ повторяет наряд ее героини Вивиан из "Красотки". Только там Робертс щеголяла в костюме с шортами кораллового цвета. Наряд стал культовым, как и прочие платья и костюмы из фильма, так что, похоже, подобные деловые костюмы снова войдут в моду.

[ + – ] Кадр из фильма "Красотка" Фото: Скриншот

К слову, на съемочной площадке "Билета в рай" актриса появилась с сумкой, где хранится ее вязание. Робертс часто вяжет в перерывах между съемками.

Известно, что в новом фильме Клуни и Робертс сыграют разведенную семенную пару, которая едет на Бали в отчаянной попытке помешать своей дочери выйти замуж.

Снимает фильм Ол Паркер, который был режиссером второй части мюзикла Mamma Mia!

Ранее Робертс папарацци сфотографировали на пляже в лаконичном розовом купальнике. И отметили, что актриса в своем возрасте выглядит безупречно.