Джулія Робертс повторила свій модний образ із фільму "Красуня"

Костюм із шортами, схоже, цього літа знову буде в моді.

54-річна Джулія Робертс зараз перебуває в Австралії, де знімається в новому фільмі свого друга, Джорджа Клуні, під назвою "Квиток у рай". І акторка процитувала свій образ із культового фільму "Красуня" 1990 року. Про це пише Daily Mail.

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Робертс з'явилася на знімальному майданчику в діловому костюмі, який складався з піджака та шортів трохи вище коліна від американського бренду Thom Browne. Образ зірки доповнили гостроносі ботильйони чорного кольору та великі сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Джулія Робертс на знімальному майданчику фільму "Квиток у рай"

Цей образ повторює вбрання її героїні Вівіан із "Красуні". Тільки там Робертс хизувалась у костюмі з шортами коралового кольору. Вбрання стало культовим, як і інші сукні та костюми з фільму, тож, схоже, подібні ділові костюми знову увійдуть у моду.

[ + – ] Кадр із фільму "Красуня" Фото: Скриншот

До речі, на знімальному майданчику "Квитка до раю" акторка з'явилася із сумкою, де зберігається її в'язання. Робертс часто в'яже в перервах між зйомками.

Відомо, що в новому фільмі Клуні та Робертс зіграють розведену сімейну пару, яка їде на Балі у відчайдушній спробі завадити своїй дочці вийти заміж.

Знімає фільм Ол Паркер, який був режисером другої частини мюзиклу Mamma Mia!

Раніше Робертс папараці сфотографували на пляжі в лаконічному рожевому купальнику. І зазначили, що акторка у своєму віці має бездоганний вигляд.