Джулія Робертс повторила свій модний образ із фільму "Красуня"
Костюм із шортами, схоже, цього літа знову буде в моді.
54-річна Джулія Робертс зараз перебуває в Австралії, де знімається в новому фільмі свого друга, Джорджа Клуні, під назвою "Квиток у рай". І акторка процитувала свій образ із культового фільму "Красуня" 1990 року. Про це пише Daily Mail.
Робертс з'явилася на знімальному майданчику в діловому костюмі, який складався з піджака та шортів трохи вище коліна від американського бренду Thom Browne. Образ зірки доповнили гостроносі ботильйони чорного кольору та великі сонцезахисні окуляри.
Цей образ повторює вбрання її героїні Вівіан із "Красуні". Тільки там Робертс хизувалась у костюмі з шортами коралового кольору. Вбрання стало культовим, як і інші сукні та костюми з фільму, тож, схоже, подібні ділові костюми знову увійдуть у моду.
До речі, на знімальному майданчику "Квитка до раю" акторка з'явилася із сумкою, де зберігається її в'язання. Робертс часто в'яже в перервах між зйомками.
Відомо, що в новому фільмі Клуні та Робертс зіграють розведену сімейну пару, яка їде на Балі у відчайдушній спробі завадити своїй дочці вийти заміж.
Знімає фільм Ол Паркер, який був режисером другої частини мюзиклу Mamma Mia!
Раніше Робертс папараці сфотографували на пляжі в лаконічному рожевому купальнику. І зазначили, що акторка у своєму віці має бездоганний вигляд.