Джулія Робертс продемонструвала стрункі ноги в рожевому купальнику

Під час різдвяних вихідних знаменитість відпочиває з родиною на березі океану.

54-річна акторка Джулія Робертс потрапила в об'єктиви австралійських папараці на сонячному побережжі океану. Про це пише Daily Mail. Зірка продемонструвала струнку фігуру у світло-рожевому суцільному купальнику. Волосся акторки було зібране ззаду, а на очах були сонцезахисні окуляри.

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[ + – ] Джулія Робертс з родиною на березі океану.

У такій обстановці Джулія Роберт проводить різдвяні вихідні разом зі своїм чоловіком, 52-річним оператором Деніелом Модером та їхніми трьома дітьми.

Зазначимо, що голлівудська акторка перебуває в Австралії з жовтня 2021 року, адже залучена в зйомки нового фільму "Квиток до раю" з Джорджем Клуні. Проте на святковий період Джулія взяла перерву в роботі, аби провести Різдво зі своїми рідними в Сіднеї.

[ + – ] Джулія Робертс та Деніел Модер у шлюбі 19 років.

Раніше Фокус писав про секрети краси 54-річної Джулії Робертс. Зокрема голлівудська акторка прискіпливо ставиться до раціону свого харчування та завжди наносить на шкіру сонцезахисний крем.

Нагадаємо, Джулія Робертс поділилася зі своїми підписниками архівними кадрами своїх дітей, коли ті були малюками. Її двійнятам-підліткам виповнилося 17 років наприкінці осені 2021 року.