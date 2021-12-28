Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги в розовом купальнике

Во время рождественских выходных знаменитость отдыхает с семьей на берегу океана.

54-летняя актриса Джулия Робертс попала в объективы австралийских папарацци на солнечном побережье океана. Об этом пишет Daily Mail. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в светло-розовом слитном купальнике. Волосы актрисы были собраны на затылке, а на лице были черные солнцезащитные очки.

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[ + – ] Джулия Робертс с семьей на берегу океана.

В такой обстановке Джулия Роберт проводит рождественские выходные вместе со своим мужем, 52-летним оператором Дэниелом Модером и их тремя детьми.

Отметим, что голливудская актриса находится в Австралии с октября 2021 года, так как работает на съемках нового фильма "Билет в рай" с Джорджем Клуни. Однако на праздничный период Джулия взяла перерыв в работе, чтобы провести Рождество со своими родными в Сиднее.

[ + – ] Джулия Робертс и Дэниел Модер в браке 19 лет.

Ранее Фокус писал о секретах красоты 54-летней Джулии Робертс. В частности, голливудская актриса придирчиво относится к рациону своего питания и всегда наносит на кожу солнцезащитный крем.

Напомним, Джулия Робертс поделилась со своими подписчиками архивными кадрами своих детей, когда они были малышами. Ее двойняшкам-подросткам исполнилось 17 лет в конце осени 2021 года.