Актриса Джулия Робертс показала архивные фото своих детей

Так как закулисье жизни семьи актрисы не часто доступно публике, такие архивные фото это настоящий эксклюзив.

54-летняя актриса Джулия Робертс редко показывает свою семью и, в частности, детей. Однако накануне она поделилась архивными снимками своих детей в честь 17-летия ее близнецов-подростков. Вместе с мужем, 52-летним оператором Дэниелем Модером, Джулия воспитывает 17-летних близнецов: дочь Хезел Патришу и сына Финнеаса Уолтера. Кроме них, у пары еще есть 14-летний сын Генри Дэниел Модер.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Актриса поделилась снимками своих детей, когда они были совсем маленькими. На кадрах они даже зрительно имеют разницу в возрасте, хотя родились в один день. На фото Хезел выглядит старше Финнеаса.

[ + – ] Новорожденные близнецы Джулии Робертс

Джулия Робертс отметила, что эти годы были самыми сладкими в ее жизни, а муж актрисы написал, что близнецы являются настоящими "провокаторами", однако позволили ему получить бесценный опыт отцовства.

[ + – ] Дети Джулии Робертс

Отметим, что Джулия Робертс и Дэниел Модер женаты почти 20 лет.

Актриса вместе с семьей проживает в своем пентхаусе в Нью-Йорке (на Манхэттене) и на ранчо в Тахо. У нее также есть имение в Малибу, Калифорния. Джулия владеет кинокомпанией "Om Red Films" и активно занимается благотворительной деятельностью. В 2005 году состояние актрисы оценивалось журналом Forbes в 250 миллионов долларов.

Напомним, мы рассказывали о секретах красоты и молодости Джулии Робертс. В частности о ее питании и уходе за кожей.

Ранее мы сообщали, что дочь Джулии Робертс Хэзел дебютировала на красной дорожке на Французской Ривьере. Девушка появилась в компании своего отца Дэниела Модера на премьере фильма "Флаг", оператором которого он стал.