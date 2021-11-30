Акторка Джулія Робертс показала архівні фото своїх дітей

Оскільки залаштунки життя родини акторки не часто доступні публіці, такі архівні фото це справжній ексклюзив

54-річна акторка Джулія Робертс рідко показує свою родину та зокрема дітей. Проте напередодні вона поділилася архівними знімками своїх дітей в честь 17-річчя її двійнят-підлітків. Разом з чоловіком, 52-річним оператором Деніелем Модером Джулія виховує 17-річних двійнят: дочку Хезел Патрішу та сина Фіннеаса Волтера. Окрім них, у пари ще є 14-річний син Генрі Деніел Модер.

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Акторка поділилася знімками своїх дітей, коли вони були зовсім маленькими. На кадрах вони навіть візуально мають різницю у віці, хоча народилися в один день. На фото Хезел виглядає старшою за Фіннеаса.

[ + – ] Новонароджені двійнята Джулії Робертс

Джулія Робертс зазначила, що ці роки були найсолодшими в її житті, а чоловік акторки зазначив, що двійнята є справжніми "провокаторами", проте дозволили йому отримати безцінний досвід батьківства.

[ + – ] Діти Джулії Робертс

Зазначимо, що Джулія Робертс та Деніел Модер одружені майже 20 років.

Акторка разом із сім'єю проживає у своєму пентхаусі в Нью-Йорку (на Манхеттені) і на ранчо в Тахо. У неї також є маєток у Малібу, Каліфорнія. Джулія володіє кінокомпанією "Om Red Films" і активно займається благодійною діяльністю. У 2005 році статок акторки оцінювався журналом Forbes в 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, ми розповідали про секрети краси та молодості Джулії Робертс. Зокрема про її харчування та догляд за шкірою.

Раніше ми повідомляли, що дочка Джулії Робертс Хезел дебютувала на червоній доріжці на Французькій Рив'єрі. Дівчина з'явилася в компанії свого батька Деніела Модера на прем'єрі фільму "Прапор", оператором якого він став.