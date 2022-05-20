Джулія Робертс покрасувалася на червоній доріжці у кольє з діамантом у 100 карат

Акторка порушила дрес-код фестивалю, але виглядала бездоганно.

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54-річна американська акторка Джулія Робертс з'явилася на червоній доріжці Канського кінофестивалю, відвідавши прем'єру фільму "Час Армагеддону" з Енн Гетевей та Ентоні Гопкінсом у головних ролях, пише Vogue.

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Стилістка Елізабет Стюарт підібрала для акторки темно-синій комбінезон Louis Vuitton, який поєднувався із формальними елементами смокінгу. Образ доповнювали пара туфель на шпильках із ремінцями та сліпуче кольє Chopard із 18-каратного білого та жовтого золота із жовтим діамантом у 100 карат як підвіска.

Як зазначають модні критики, Робертс, яка завжди любила порушувати традиції, переступила через дрес-код фестивалю, що передбачає пишні вечірні сукні, і з'явилася на червоній доріжці у комбінезоні-смокінгу. Проте її ансамбль виглядав настільки гармонійно та вдало, що відгуки були раз-у-раз похвальні.

Фото: Getty Images

Проте одним нарядом того вечора кінодіва не обмежилася. Пізніше на нагородженні премією Chopard акторів Шейли Атім та Джека Лаудена на гала-вечері із зірками, Робертс з'явилася в класичному чорному жакеті Dior Bar із відливом, прикрашеному брошкою у формі троянди на лацкані, довгій пишній спідниці та туфлях на шпильці. У руках вона тримала маленький клатч.

Якщо на прем'єрі волосся знаменитості було розпущене, то ввечері вона зібрала його в елегантну зачіску.

Нагадаємо, на зйомках фільму "Квиток у рай", режисером якого є Джордж Клуні, Джулія з'явилася в костюмі, який повторював образ, втілений нею у фільмі "Красуня".