Джулія Робертс продемонструвала підтягнуту фігуру на пляжі (фото)

Знаменитість дотримується дієти, займається фізичними вправами та завжди захищає шкіру від негативного впливу сонця.

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54-річна американська акторка Джулія Робертс продемонструвала підтягнуту фігуру на одному з пляжів Нью-Йорка. Про це пише Daily Mail.

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Папараці помітили знаменитість під час зйомок нової картини від Netflix "Залиш увесь світ позаду". У фільмі Робертс повинна виконати головну роль.

По пляжу 54-річна зірка прогулялася в коротких джинсових шортах, що ідеально підкреслили її стрункі ноги, зеленій футболці та синій сорочці. Волосся Робертс було розпущене, а доповнили пляжний аутфіт чорні сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Джулія Робертс на зйомках нового фільму

Зазначимо, що нещодавно Джулія Робертс повернулася у вій фірмовий рудий колір волосся, за яким її знають мільйони людей по всьому світу з культового фільму "Красуня", де акторка зіграла головну героїню.

[ + – ] Джулія Робертс у культовому фільмі "Красуня"

Нагадаємо, Джулія Робертс нещодавно відвідала Каннський кінофестиваль у Франції. На червону доріжку знаменитість вийшла у кольє з діамантом у 100 карат.

Також Фокус писав про секрети краси 54-річної Джулії Робертс. Знаменитість постійно захищає свою шкіру від негативного сонячного випромінювання (навіть у похмурі дні), регулярно займається спортом, дотримується здорового режиму харчування та відбілює свої зуби в домашніх умовах не гірше, як це роблять професійні стоматологи.