Джулія Робертс придбала сукню українського бренду (фото)

У вбранні українського виробника знаменитість позувала у Каннах.

54-річна американська кіноакторка Джулія Робертс висловила свою підтримку народу України, який протистоїть російській військовій агресії. Зірка фільму "Красуня" приміряла вбрання українського бренду.

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Робертс приміряла романтичне вбрання від українського бренду Overthesea, засновницею якого є Ксенія Крамаренко. На Красуні була сукня міді з невеликим рукавом, V-подібним декольте та розрізом на спідниці, а тканина образу була в дрібний квітковий принт.

Знімком голлівудської акторки в українській сукні поділилася відома стилістка Елізабет Стюарт.

[ + – ] Джулія Робертс у сукні українського бренду

"Один із способів підтримати Україну — робити покупки в Україні! Ми купили цю сукню на їхньому сайті, щоб носити в Каннах. Відвідайте їхній Instagram та подивіться самі", — підписала фото стилістка.

[ + – ] Український бренд Overthesea

Нагадаємо, наразі 54-річна Джулія Робертс знімається в новій картині. Напередодні акторку помітили на знімальному майданчику у джинсових мінішортах. Знаменитість продемонструвала підтягнуту та струнку фігуру.

Також Фокус писав про широку популярність українських дизайнерів серед інших світових зірок. Напередодні офіційний захід у вбранні від українського виробника відвідала Хлої Кардаш'ян.