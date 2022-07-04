Джулія Робертс придбала сукню українського бренду (фото)
У вбранні українського виробника знаменитість позувала у Каннах.
54-річна американська кіноакторка Джулія Робертс висловила свою підтримку народу України, який протистоїть російській військовій агресії. Зірка фільму "Красуня" приміряла вбрання українського бренду.
Робертс приміряла романтичне вбрання від українського бренду Overthesea, засновницею якого є Ксенія Крамаренко. На Красуні була сукня міді з невеликим рукавом, V-подібним декольте та розрізом на спідниці, а тканина образу була в дрібний квітковий принт.
Знімком голлівудської акторки в українській сукні поділилася відома стилістка Елізабет Стюарт.
"Один із способів підтримати Україну — робити покупки в Україні! Ми купили цю сукню на їхньому сайті, щоб носити в Каннах. Відвідайте їхній Instagram та подивіться самі", — підписала фото стилістка.
Нагадаємо, наразі 54-річна Джулія Робертс знімається в новій картині. Напередодні акторку помітили на знімальному майданчику у джинсових мінішортах. Знаменитість продемонструвала підтягнуту та струнку фігуру.
Також Фокус писав про широку популярність українських дизайнерів серед інших світових зірок. Напередодні офіційний захід у вбранні від українського виробника відвідала Хлої Кардаш'ян.