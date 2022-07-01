Хлої Кардаш'ян приміряла вбрання українського бренду (фото)

Українські дизайнери широко популярні серед світових знаменитостей.

Американська модель та бізнесвумен Хлої Кардаш’ян вийшла у світ у костюмі українського бренду. Знімками знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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38-річна телезірка відвідала презентацію бренду SKKN by KIM, який належить її старшій сестрі Кім Кардаш’ян.

Хлої приміряла вбрання від TTSWTRS, що складається з "голого" комбінезону та легінсів. Родзинкою костюму є ефект татуювання.

Одна з відомого клану Кардаш’ян поділилася каруселлю фото з гостями вечірки — винуватицею події Кім Кардаш’ян, Кіморою Лі Сімонс, Мін Лі Сімонс, Дженніфер Мейєр, Сарою Фостер тощо.

[ + – ] Хлої Кардаш"ян

До свого "голого татуйованого" вбрання Хлої додала світлі босоніжки на високій платформі та масивні сережки-кільця. Волосся американська зірка зібрала в охайний пучок.

TTSWTRS, як і багато інших українських брендів, часто обирають зірки світового рівня.

[ + – ] Хлої Кардаш"ян на вечірці

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян сама є власницею бренду модного одягу, проте її бізнес більше зосереджений на виготовленні буденного одягу, типу джинсів. Нещодавно бізнесвумен знялася топлес у новому рекламному кампейні свого бренду.

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