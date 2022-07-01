Хлої Кардаш'ян приміряла вбрання українського бренду (фото)
Українські дизайнери широко популярні серед світових знаменитостей.
Американська модель та бізнесвумен Хлої Кардаш’ян вийшла у світ у костюмі українського бренду. Знімками знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці.
38-річна телезірка відвідала презентацію бренду SKKN by KIM, який належить її старшій сестрі Кім Кардаш’ян.
Хлої приміряла вбрання від TTSWTRS, що складається з "голого" комбінезону та легінсів. Родзинкою костюму є ефект татуювання.
Одна з відомого клану Кардаш’ян поділилася каруселлю фото з гостями вечірки — винуватицею події Кім Кардаш’ян, Кіморою Лі Сімонс, Мін Лі Сімонс, Дженніфер Мейєр, Сарою Фостер тощо.
До свого "голого татуйованого" вбрання Хлої додала світлі босоніжки на високій платформі та масивні сережки-кільця. Волосся американська зірка зібрала в охайний пучок.
TTSWTRS, як і багато інших українських брендів, часто обирають зірки світового рівня.
Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян сама є власницею бренду модного одягу, проте її бізнес більше зосереджений на виготовленні буденного одягу, типу джинсів. Нещодавно бізнесвумен знялася топлес у новому рекламному кампейні свого бренду.
Також Фокус писав про зворушливий знімок доньки Хлої з її домашнім улюбленцем.