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Хлої Кардаш'ян приміряла вбрання українського бренду (фото)

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Хлої Кардаш'ян, Хлої Кардаш'ян у костюмі від українського бренду, українські дизайнери, TTSWTRS
Фото: khloekardashian | Хлої Кардаш'ян

Українські дизайнери широко популярні серед світових знаменитостей.

Американська модель та бізнесвумен Хлої Кардаш’ян вийшла у світ у костюмі українського бренду. Знімками знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці.

38-річна телезірка відвідала презентацію бренду SKKN by KIM, який належить її старшій сестрі Кім Кардаш’ян.

Хлої приміряла вбрання від TTSWTRS, що складається з "голого" комбінезону та легінсів. Родзинкою костюму є ефект татуювання.

Одна з відомого клану Кардаш’ян поділилася каруселлю фото з гостями вечірки — винуватицею події Кім Кардаш’ян, Кіморою Лі Сімонс, Мін Лі Сімонс, Дженніфер Мейєр, Сарою Фостер тощо.

Хлої Кардаш"ян

До свого "голого татуйованого" вбрання Хлої додала світлі босоніжки на високій платформі та масивні сережки-кільця. Волосся американська зірка зібрала в охайний пучок.

TTSWTRS, як і багато інших українських брендів, часто обирають зірки світового рівня.

Хлої Кардаш"ян на вечірці

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян сама є власницею бренду модного одягу, проте її бізнес більше зосереджений на виготовленні буденного одягу, типу джинсів. Нещодавно бізнесвумен знялася топлес у новому рекламному кампейні свого бренду.

Також Фокус писав про зворушливий знімок доньки Хлої з її домашнім улюбленцем.