Хлої Кардаш'ян поділилася фото топлес

Таким чином знаменитість рекламує нову лінійку джинсів свого бренду.

37-річна американська зірка телебачення, бізнесвумен та модель Хлої Александра Кардаш'ян у своєму Instagram поділилася з 219 мільйонами підписників знімком топлес.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото одна із клану Кардаш'ян позувала напівоголеною для нової колекції джинсів свого бренду "Good American". Вона була в одних лише вільнрих світло-блакитних джинсах, без верху та з розпущеним волоссям.

[ + – ] Хлої Кардаш'ян рекламує нову лінійку свого бренду одягу

Підписники Хлої активно лайкають та коментують відверте фото. "Шикарні джинси", "яка ти красива", "в мене перехопило дихання", — пишуть прихильники 37-річної бізнесвумен під знімком.

Раніше Фокус писав про скандал навколо пари Хлої Кардаш'ян та її коханого, Трістана Томпсона, який, як виявилося, зраджував її та має дитину від іншої жінки. Згодом він просив вибачення за свої вчинки та зазначив, що Хлої не заслужила такого ставлення до неї. Проте від їхнього союзу залишилася 3-річна донька Тру Томпсон.

Нагадаємо, 48-річна німецька топмодель Гайді Клум ділилася фото топлес зі свого відпочинку з чоловіком на берегах Егейського моря.