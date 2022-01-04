Колишній Кардаш'ян зізнався у зраді та наявності дитини на стороні

Скандал між зіркою телешоу та відомим баскетболістом отримав несподівану розв'язку

Колишній бойфренд однієї з клану Кардаш'ян, відомої телезірки та моделі Хлої Кардаш'ян, зізнався у зраді та наявності дитини від іншої жінки. Баскетболіст Трістан Томпсон раніше не визнавав свого батьківства. Про це пише Page Six.

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Канадець Трістан, який виступає за команду Сакраменто Кінгз, зустрічався з Хлої з 2016 року. Однак, ці відносини супроводжувалися численними зрадами Томпсона. Коли Хлої у 2018 році була вагітна їхньою спільною дочкою Тру, баскетболіст зраджував їй і тоді.

[ + – ] Трістан Томпсон та Хлої Кардаш'ян Фото: Instagram khloekardashian [ + – ] Хлої Кардаш'ян та Тру Томпсон Фото: Instagram khloekardashian

Але розлучилася пара лише у 2019 році, коли Томпсон переспав із найкращою подругою Кайлі Дженнер, зведеної сестри Хлої.

Втім, пара продовжувала спілкуватися заради доньки. І нещодавно Хлої навіть постила в Instagram їхнє спільне фото, підписавши його "дякую, що ти був найкращим другом і батьком".

Але дівчина на ім'я Маралі Ніколс заявила, що в неї народилася дитина від Трістана Томпсона, коли він ще був у стосунках з Хлої. Дізнавшись про це, Кардаш'ян буквально змусила Трістана здавати ДНК-тест.

Виявилося, що біологічним батьком дитини Маралі все ж таки є Томпсон. Тож він публічно зізнався у зраді, хоч раніше й не визнавав свого батьківства.

"Сьогодні ми дізналися результати ДНК-тесту. Я батько дитини Маралі Ніколс. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Я братиму повну участь у вихованні сина. Я щиро прошу вибачення у всіх, кому завдав біль. Хлої, ти не заслужила цього "Ти не заслужила того болю і приниження. Я щиро люблю тебе, незалежно від того, як це виглядає збоку. Мені дуже шкода", — написав Трістан у своєму Instagram.

[ + – ] Маралі Ніколс — дівчина, з якою Томпсон зрадив Кардаш'ян Фото: Instagram maraleenichols [ + – ] Дитина Трістана Томпсона Фото: Instagram maraleenichols

Маралі – особистий тренер Трістана та його давня подруга. Ніколс стверджує, що в неї з Томпсоном був роман, який тривав майже пів року. А баскетболіст заявляє, що вони лише двічі переспали на його день народження у 2021 році під час його візиту до Х'юстона, штат Техас.