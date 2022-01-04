Бывший Кардашьян признался в измене и наличии ребенка на стороне

Скандал между звездой телешоу и известным баскетболистом получил неожиданную развязку

Бывший бойфренд одной из клана Кардашьян, известной телезвезды и модели Хлои Кардашьян, признался в измене и наличии ребенка от другой женщины. Баскетболист Тристан Томпсон ранее не признавал свое отцовство. Об этом пишет Page Six.

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Канадец Тристан, который выступает за команду "Сакраменто Кингз", встречался с Хлои с 2016 года. Однако эти отношения сопровождались многочисленными изменами Томпсона. Когда Хлои в 2018 году была беременна их общей дочерью Тру, баскетболист изменял ей и тогда.

[ + – ] Тристан Томпсон и Хлои Кардашьян Фото: Instagram khloekardashian [ + – ] Хлои Кардашьян и Тру Томпсон Фото: Instagram khloekardashian

Но рассталась пара только в 2019 году, когда Томпсон переспал с лучшей подругой Кайли Дженнер, сводной сестры Хлои.

Впрочем, пара продолжала общаться ради дочери. И недавно Хлои даже постила в Instagram их общее фото, подписав его "спасибо, что ты был лучшим другом и отцом".

Но девушка по имени Марали Николс заявила, что у нее родился ребенок от Тристана Томпсона, когда он еще был в отношениях с Хлои. Узнав об этом, Кардашьян буквально заставила Тристана сдавать ДНК-тест.

Оказалось, что биологическим отцом ребенка Марали все же является Томпсон. Так что он публично признался в измене, хоть ранее и не признавал свое отцовство.

"Сегодня мы узнали результаты ДНК-теста. Я отец ребенка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я буду принимать полное участие в воспитании сына. Я искренне приношу извинения всем, кому причинил боль. Хлои, ты не заслужила этого. Ты не заслужила той боли и унижения. Я искренне люблю тебя, независимо от того, как это выглядит со стороны. Мне очень жаль", — написал Тристан в своем Instagram.

[ + – ] Марали Николс - девушка, с которой Томпсон изменил Кардашьян Фото: Instagram maraleenichols [ + – ] Ребенок Тристана Томпсона Фото: Instagram maraleenichols

Марали – личный тренер Тристана и его давняя подруга. Николс утверждает, что у нее с Томпсоном был роман, который длился почти полгода. А баскетболист заявляет, что они только два раза переспали на его день рождения в 2021 году во время его визита в Хьюстон, штат Техас.