З'ясувалося, для чого насправді потрібна загадкова петля ззаду на джинсах (фото)

Користувач соцмережі викликав суперечки під своїм постом, але виявилося, що смужка тканини на джинсах все ж має практичне призначення.

Related video

Завдяки посту одного з користувачів соціальної мережі Reddit з'ясувалося для чого насправді потрібна загадкова петля ззаду на джинсах. Це викликало хвилю бурхливих обговорень, пише Mirror.

Можливо, у вас були або є джинси із загадковою смужкою тканини, і ви задавалися питанням: для чого вона потрібна? Але багато людей швидко одягають одяг і не замислюються про такі речі. І все ж один з анонімних користувачів соціальної мережі Reddit спровокував хвилю бурхливих обговорень, коли показав фотографію невеликої смужки тканини ззаду на своїх джинсах.

Він поставив запитання: "Для чого взагалі це потрібно?". Сам знімок показував невелику петлю під кишенею поруч зі швом на штанині. До посту з'явилася велика кількість коментарів, і інші користувачі були настільки ж спантеличені. Одні припустили, що це необхідно для того, щоб щось захоплювати. Інші жартували, що це необхідно, щоб чіплятися за цвяхи, що стирчать, яких відразу не видно. Також були припущення, що ця петля добре підходить для того, щоб відірвати ручку на дверцятах шафи, якщо близько підійти до неї.

Водночас деякі користувачі назвали цю смужку тканини "петлею для молотка" і цю теорію підтримав бренд Make Your Own Jeans.

Один з анонімних користувачів соціальної мережі Reddit спровокував хвилю бурхливих обговорень, коли показав фотографію невеликої смужки тканини ззаду на своїх джинсах Фото: Reddit

За словами виробника джинсів, такі петлі є ключовою відмінністю між штанами-карго та штанами для теслярів. В останніх така особливість необхідна і має практичну користь для тих, хто носить такі штани і справді працює з деревом або на будівництві.

У так званих джинсах теслі, є петля на одній або обох штанинах. Петля зазвичай розташовується на кілька сантиметрів нижче основної кишені. У багатьох джинсах теслярів є також невелика вертикальна кишеня безпосередньо під петлею.

Як пояснив виробник джинсів, такі смужки тканини відомі як петля, необхідна для зберігання і носіння молотка. Теслі та інші робітники можуть просунути молоток через верхню частину петлі, після чого ручка впаде в нижню вертикальну кишеню.

Хоча можна подумати, що носити молоток цілий день у такому положенні важко, представники джинсового бренду кажуть, що джинси призначені для обмеження цього впливу. Джинси тесляра дають змогу носити інструменти прямо на джинсах без необхідності використання окремого ременя для інструментів.

Як уже писав Фокус, сотні нудистів запланували грандіозний заплив у Великій Британії. Таким чином вони хочуть зібрати гроші на благодійність і підвищити обізнаність про користь плавання оголеними.

Також Фокус писав про те, що 35-річний чоловік зламав найміцнішу кістку в тілі під час кашлю. Пацієнт зізнався лікарям, що надмірно споживає солодкі газовані напої, погано харчується і веде малорухливий спосіб життя. Результати аналізів щільності його кісток відповідають показникам 80-річного чоловіка.